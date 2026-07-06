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ANĐELO PODIGAO GLAS! Pobunio se zbog Marinkovićeve podele budžeta: Tvoj život nije srušena straćara, već KLOZETSKA ŠOLJA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredni ko je dobio budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bio je Anđelo Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, mali budžet. Ja sam ti rekao da možeš da budeš sa nekim mlađim devojkama u nekoj vezi od interesa da opstaneš, a ne sa devojkama poput Stanije i Aneli, jer bi tu pokazao da si jedna obična pi*ka. Ono što mi je mnogo bitnije, nikada nisi iza nijedne drugarice i žene stao rečima, koristiš svaku žensku slabost - rekao je Ivan.

- Ja ću samo da kaćem da tvoj život nije ni sruđena straćara, nego klozetska šolja. Ti si i decu pravio na klozetskoj šoli. Ja ti neću pružiti priliku i da se svađam sa tobom. Uživam da slušam podelu tvoju, jer ću ja večeras da im objasnim šta si im ti rekao. Ovo mi je najinteresantnija podela budžeta - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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