ANĐELO PODIGAO GLAS! Pobunio se zbog Marinkovićeve podele budžeta: Tvoj život nije srušena straćara, već KLOZETSKA ŠOLJA! (VIDEO)

Šok!

Naredni ko je dobio budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bio je Anđelo Ranković.

- Anđelo, mali budžet. Ja sam ti rekao da možeš da budeš sa nekim mlađim devojkama u nekoj vezi od interesa da opstaneš, a ne sa devojkama poput Stanije i Aneli, jer bi tu pokazao da si jedna obična pi*ka. Ono što mi je mnogo bitnije, nikada nisi iza nijedne drugarice i žene stao rečima, koristiš svaku žensku slabost - rekao je Ivan.

- Ja ću samo da kaćem da tvoj život nije ni sruđena straćara, nego klozetska šolja. Ti si i decu pravio na klozetskoj šoli. Ja ti neću pružiti priliku i da se svađam sa tobom. Uživam da slušam podelu tvoju, jer ću ja večeras da im objasnim šta si im ti rekao. Ovo mi je najinteresantnija podela budžeta - kazao je Anđelo.

Autor: S.Z.