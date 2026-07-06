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ERUPCIJA IRONIJE! Kačavenda poručila Janjušu da je esencija odanosti i vernosrti, pa se obratila Luki i Asminu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici ''Elite'', danas biraju tri najodanije osobe. Naredna je svoj stav iskazala Teodora Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Brkate odanost i vernost. Bebica meni nije odan, to je u nekim situacijama pokazao. Te situacije smo prevazišli, ali mi odanost nije pokazao. Isto tako, Anđelo i Dača pokazali su mi odanost, pokazali su se kao prijatelji - rekla je Teodora.

- Janjuš je veoma odan bio kada je rekao da Maja prenosi informacije. Janjuš je bio veoma odan kada je rekao da je imao intiman čin sa mnom, kako kaže. Moram da priznam i da je sad veoma odan, nakon odlaska njegove devojke Vanje. On je jedna neprikosnovena, rijaliti veličina i gigant. Treba prvo mesto da osvoji, pokidao je. Poznat je po tome što ne pljuje žene i ne govori im gadosti. Na drugom mestu je Luka, pokazao je odanost prema Aneli. Isto tako, Asmin jedno oličenje odanosti i dobrote - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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