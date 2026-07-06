ASMIN ME JE RAZOČARAO KAO BRAT I MUŠKARAC! Oglasila se Minka Durdžić nakon brutalnih uvreda Maje Marinković, evo kako joj je odgovorila

Minka Durdžić, sestra učesnika "Elite" Asmina Durdžića, oglasila se za naš portal nakon što je njegova izabranica Maja Marinković u subotu uveče pred milionima gledalaca Pinka na njen račun iznela teške optužbe.

Naime, u subotu je došlo do najžustrije svađe Maje i Asmina, koji su te večeri raskinuli. Maja je pred svim stanarima Bele kuće, kao i gledaocima, Asminovu sestru Minku nazvala promiskuitetnom, te otkrila da joj je sam Asmin govorio najgore moguće stvari o svojoj sestri, koju je optužio da je laka, te da često menja intimne partnere.

Maja se tu nije zaustavila već je, dok je psovala Asmina i članove njegove porodice, rekla da Mustafa, njihov otac, opšti sa sopstvenom ćerkom Minkom, što je zgrozilo javnost. Smrtno uvređeni Asmin tada je raskinuo sa Majom, te porodici poručio da ga se slobodno preko novina odrekne ukoliko se bude pomirio sa njom, a potom je, samo nekoliko sati kasnije, usledilo pomirenje koje je ozvaničeno brutalnim seksom.

Tim povodom kontaktirali smo Minku.

- Da bi me Maja mogla povrediti morala bi imati bilo koju ulogu u mom životu - kratko se Minka osvrnula na Majine optužbe, a potom priznala da ju je brat svojim ponašanjem veoma razočarao.

- Asmin me je kao brat i kao muškarac, koji bi trebalo da zaštiti svoju porodicu, jako razočarao - rekla je Minka za naš portal.

"Nisam imao snage da je demantujem"

Asmin je, inače, prethodne noći u intervjuu sa Darkom Tanasijevićem priznao kako se oseća posle brutalne svađe sa Majom, koja mu je najstrašnije vređala porodicu.

- Ne verujem da su se odrekli ali jesu šokirani. Nisam muškarac koji se sladi suzama. Nije to emotivna manipulacija. Ja da nju ne volim ne bi me interesovalo da li plače ili ne - rekao je Asmin, pa se osvrnuo na Majine reči na račun njegove sestre.

- Nikada se nije obrukala javno. Ima svoj beauty salon. Nikada nije nazvala za pomoć, borbena žena. Ja juče nisam ni imao snage da demantujem. I ja sam njoj rekao najstrašnije reči - rekao je Asmin.

Autor: D. T.