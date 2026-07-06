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MAJA MARINKOVIĆ JE NAJVEĆI OLOŠ U EVROPI! Asminova majka Mevlida unakazila snajku: Nemoral joj je jedino sredstvo da preživi!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Učesnica "Elite" Maja Marinković izrekla je tokom svađe brutalne uvrede na račun članova porodice svog dečka Asmina Durdžića, a sada se tim povodom oglasila njegova majka Mevlida Durdžić, na čiji račun je iznela brojne klevete i uvrede.

Maja je, podsetimo, Asminovu majku Mevlidu nazvala k*rvom, te istakla da Durdžić ima traume iz detinjstva zbog toga što je bio očevidac nasilja koje je nad njegovom majkom Mevlidom vršio otac Mustafa. Takođe, k*rvom je nazvala i Asminovu sestru Minku.

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Tim povodom kontaktirali smo Mevlidu, koja nije štedela reči na račun sinovljeve izabranice.

- Ne interesuje me šta komentarišu učesnici "Elite" koji nemaju ni zanimanje, ni odgoj, ni karakter, a čast im je  nepoznanica. Ne samo Maja, nego niko. Dovoljno smo se pristojno ophodili prema najvećem ološu u Evropi kojem je Elita i nemoral jedino sredstvo da preživi - bez dlake na jeziku govori Asminova majka o Maji, a potom je prokomentarisala njihov odnos.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

- Uopšte me ne interesuje šta će da joj oprašta i koliko dugo. A Minka je dama koja je živela sa jednim čovekom i koji je otišao drugoj mladoj ženi. Minka je svoj život posvetila svojim dvema ćerkama i malo koja žena da joj je dorasla. Ja živim sa jednim čovekom celi život i ne pada mi na pamet da se spuštam raspravom na nivo žena koje ni ne znaju s kim su sve bile - objasnila je Asminova majka.

Foto: TV Pink Printscreen

Na pomen njegovih navodnih trauma iz detinjstva, Mevlida je kratko poručila:

- Asmin ima traume samo od svojih izabranica - zaključila je ona.

Autor: D. T.

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Maja Marinković

#Mevlida Durdžić

#Mustafa Durdžić

#minka durdžić

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