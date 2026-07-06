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DAVNO JE IZGUBILA OSEĆAJ ZA SRAMOTU! Oglasio se Dane nakon novih Sofijinih uvreda, pa joj novim raskrinkavanjem zapretio pred kraj Elite: Sledi najveći cirkus na Balkanu!

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Sofija Janićijević sinoćnjim izjavama u "Šiša baru" ponovo je razbesnela Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije, svog 41 godinu starijeg finansijera sa kojim se letos ljubila zarad materijalne koristi, zbog čega se on sada ponovo oglasio za naš portal.

Janićijevićeva je protekle noći žestoko izvređala Daneta i najavila mu žestoki obračun čim bude izašla iz "Elite", zbog svega što je o njoj obelodanio u medijima i pokrenuo aferu o kojoj je brujao Balkan i zbog koje su je prozivali svi u Beloj kući.

Foto: Pink.rs

Dane se oglasio za Pink.rs i prokomentarisao novonastala dešavanja.

- Prvo ću da joj poručim da je ona sve samoj sebi uradila sa svojim lažima. Ukanalila je i svog tatu, da ne može da digne glavu, da ode na posao, izađe na ulicu, vidi se sa komšijama... Jer on ništa ne zna šta se sve dešavalo i zato ga ne treba mešati uopšte. Sofija je totalno izgubljena, a zamišlja da je Bog i da sve zna. Koje gluposti lupetara, ne znam kako je nije sramota?! Ali po svemu, nema ona ništa od sramote, to je davno izgubila. Hoće i pokušava da se pere, ali ne može da se opere nikada - objasnio je Dane, koji se ne plaši Sofijinih pretnji.

- To su njene prazne priče, da će da me traži i šta ti ja znam. To je samo priča za javnost. Sve je sama zakuvala i pojela. Ona pet meseci priča, vergla, preti, sve to iz nemoći radi.

Foto: privatna arhiva

Pitali smo ga da li će je pozvati kada bude izašla iz "Elite".

- Nemam potrebe da je kontaktiram. Koga da kontaktiram?! Gleda te u oči i sve laže, to je njena neizlečiva bolest, izgovara strašne laži. Zamislite, kaže nismo u vezi, a ima javno seks na TV?! Karma je loša i stigla. Šta je radila kada je ušla? Milan, Anđelo, Murat, Viktor, Terza, sa svima je flertovala, sa Terzom šta je radila i šta još radi, blam. Moli, kleči, plače, a nikad ga nije volela niti će. Sve to je samo interes - rekao je Dane za Pink.rs i dodao:

Foto: privatna arhiva

- Postoje stvari koje ne zaboravljam i nikad joj neću zaboraviti, to što mi je psovala, vređala pokojnu majku, šta me je sve ponižavala javno, na televiziji... Ali, šta je radila, to će da joj se vrati. Ja još nisam počeo da iznosim ništa, ali za sve ima vremena, biće svačega. Ja mislim da će to biti najveći cirkus na Balkanu, kakav se nije dogodio u istoriji, verujte mi -

Autor: D. T.

#Dane Angelovski

#ELITA

#sofija janićijević

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