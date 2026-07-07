Takmičarima popadale vilice: Njih dvoje su ovonedeljni potrčci! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Ivanu Marinkoviću kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

- Podićiću vas dosta. neka ustanu Filip, Maja, Asmin, Stanija, Anđelo, Bebica, Teodora, Luka, Boginja, Mina, Bora, Sofija, Terza, Milena i Aneli. Oko njih se vrti rijaliti. Jaško mi nije sad zanimljiv. Sve ove ljude možemo da povežemo. Bilo je puno vatačina, prevara, pogleda izpos obrva, lažnih veza, s*ksa, ali je sve došlo na neku prirodnu selekciju. Neću odmah nikoga da spuštam, na kraju ću reći moja dva. Teodora je neko ko je bio povezan sa dosta njih i sasvim dosta od nje. Anđelo je hteo priču sa Aneli, Stanijom, sa Teodorom i što je izmaklo kontroli sa Sofijom. Luka sa Majom i ostalima, on je sad u stabilnoj i srećnoj vezi. Boro ti si uljez. Ti jedini možeš da sedneš. Maja je puno puta bila u izolaciji ove sezone. Kamo sreće da je bila sa bilo kim drugim. Šta da kažem o Mileni sem da je poremetila muške umove. Ipak ću da ih spuštam. Prvo ću da spustim nekoga ko mi nije zanimljiv, Mina. A možda i promenim odluku. Potrčci ove nedelje su Stanija i Filip, ali mogli da budu. Spustiću Luku. Spustiću Maju. Neka sa Majom sedne Boginja. Nisi mi nešto transparentna. Kačavenda je bila dosta u izolaciji. Verovatno ni tamo usta ne zatvrara sem kada spava. Sedi Kačavenda. Terza može da sedne jer nema ništa sveže. Staniju ću poštedeti ovaj put. Teodora mi je zanimljiva da je ponovo stavim sa Filipom. Spustiću ipak Anđela. Spustiću i Filipa. Moji potrčci ove nedelje su Asmin i Sofija. - rekao je Ivan.

- Nisam iznenađena. Nadam se da neće boraviti u izolaciji, a i da boravi, boravićemo svo troje - rekla je Sofija.

- Sa moje strane ne postoji ništa sem Maje. ne znam šta si time hteo da učiniš. Ako budem išao ide i Maja. Sofija me uhodi i gleda. Verovatno do ovoga ne bi došlo da se nije mešala kao vegeta. Ja sam mislio da ćeš biti kvaran i da ćeš staviti Anđela i Teodoru - rekao je Asmin.

- Taj film nećete gledati. Mene stvarno niko ne može ovde da ugrozi. Može on da vrti svaku koju hoće ovde. Ljudi po svaku cenu pokušavaju da se uguraju u temu. Ovo mi je presmešno. Ja nemam vremna da se bavim sporedim akterima pored mojih problema - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović