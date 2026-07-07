Da se bori sada za sebe, OPRAO BI ME: Stanija do detalja ispričala šta se desilo s Asminom, Dača je savetuje (VIDEO)

Au!

Stanija Dobrojević sela je u Odabrane sa Dačom Virijevićem, pa je tako do detalja ispričala kako se desilo sa Asminom.

- Smišljeno me je čekao, ja kada sam naletela, on mi se nasmejao, ja njemu nisam, pa tek onda kada sam prošla sam se smejala sa uzdasima, a on je mene čekao. I onda se on posle smejao, ne od šoka kao ja, nego sa Lukom kao da slavi nešto - rekla je Stanija.

- Najveća, ne znam kako da kažem, je razgovor pre te situacije. Očekivali smo nešto od njega, da će da ti priđe, da će da traži razgovor i razlog da priča - rekao je Dača.

- Pet dana bi bilo dovoljno da se sve pokaže...Evo, volela bih da se nisu pomirili, da proba da dokaže da može da me vrati, a ne ovo, pomirenje, bio se*s i onda priča ove priče. On da se za sebe sada bori, on bi me oprao za života, kada bi pričao kako stoje stvari, samo da priča istinu - rekla je Stanija.

- Jako je bitan naš razgovor 15 minuta pre toga, da smo mi predvideli da će on nešto da uradi, dobro, ne odmah, ali da hoće. Da mu ne bi prolazila sada ova priča koju on priča kako bi se pomirila sa njim, spomeneš i ovo, a ne kada ustaneš, ti kao luda nasta - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić