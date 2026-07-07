OBRISAO PATOS S ALIBABOM! Maja izvređala ponovo Nenu Opoziciju, Dača demolirao Asmina kao nikada: Rekla je da ti je tata bio sa sestrom, a ti posle šest sati... (VIDEO)

Haos epskih razmera!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Dači Virijeviću kako bi dao sud o Asminu i Staniji i njihovom smeškanju ispred Odabranih.

- Ja neću nikoga da poštedim večeras. Meni je bilo čudno to, pitao sam Staniju, narod je rekao napolju da bi se oni za 24 sata pomirili, znači da je ta situacija bila čudna. Po tebe je gore da je spontana situacija. Sada ću da objasnim šta je ovaj monstrum radio to veče, nisam hteo da ti kažem ništa, jer si se tresla. Što se tiče ovoga, Stanija i ja smo posle emisije otišli na dok i rekao sam joj da treba da očekuje od tebe, jer si seo i rekao: "ove dve ku*ve su mi vređale porodicu, Stanija nije", pričao je u bradu, sve vreme je Staniju hvalio, što znači da to nije radio u inat. Rekao sam joj da treba da očekuje da će da priđe, meni je Stanija rekla da ga pustim, da ga ne diram, da ne sprečavam ni tebe, a ni njega, da treba da ga pustim da pokaže pravo lice...Ona je meni rekla da treba da se pusti pet dana da pokaže neke stvari, a to je da je sve radio u inat Maji. On je sve vreme pratio gde Stanija ide, čekao je tu Staniju da dođe. Ja Asmina poznajem, kao kada smo se Asmin i ja smeškali kada pogleda u tebe, pa ga ti odbiješ, pa se tako on nasmejao i sada - rekao je Dača.

- Ja ne spinujem priču, ja kažem da su oboje krivi - rekla je Maja.

- On je rekao: "ja sam navukao Aneli, jer je legla sa mnom", on je sada potvrdio sve priče za mamu, za tatu, za sestru...Ja sam rekao Staniji da treba da te pusti da je braniš. Majina i Asminova svađa, oni kao da se lože na to. Maja izgleda kao da tera inat Takiju, meni je to bolesno - rekao je Dača.

- Unakazila sam ga jer me je iznervirao za Takija, žao mi je - rekla je Maja.

- Rekao sam da imam telefonski poziv kada se svađaju, ali naravno da nemam - rekao je Asmin.

- Mora da shvati da ku*va fanatična bolesna...Ta zgrada u kojoj živim, to je nova zgrada, čovek od kog sam kupila stan, to je Takijev prijatelj, a njegov rođeni brat, to je njegov stan. Taj stan je meni prodao, dok sam ja bila ovde, iz dva dela se rešavalo. Stan je na moje ime, to je moj stan. Meni je žao što ona radi kao spremačica koja se*sualno opšti sa gostima i iznuđuje novac od rijaliti učesnika da bi prehranila sina...Jako mi je žao zbog svega što sam rekla, reči su izgovorene, posle tih reči nazad nema. Emocija je bila jača, ja sam rekla da ne bih mogla da podnesem da ga vidim s bilo kim. Ja znam da on to meni nikada ne bih uradio, ali sve devojke ne mogu očima da me gledaju, mrze me, čast izuzecima. Svako je pokušavao ovde da mi spletkari. Iskreno sam se pokajala. Ja sam sve i svašta pričala da bih ga povredila, to je bilo kada je vređao Takija. Ja ne mogu da se perem od ovoga, samo mogu da kažem da do kraja se potrudimo da ne izgovorimo nijednu ružnu reč - rekla je Maja.

- Što se tiče ovo dvoje ljudi, oni se lože kada vređaju jedno drugom porodice, ako ti posle šest sati imaš se*s sa osobom koja ti je rekla da ti se tata je*e sa sestrom, pa šta je to?! Nije Asmin mogao da se osveti Maji flertom sa Stanijom, Asmin je sve vreme ćutao dok je njega Maja vređala. Jeste njega bio blam jer je pričala da mu je gurala ono u du*e, on je smišljao šta će da uradi. Takiju se neće osvetiti tako što će biti sa Stanijom, nego tako što će reći da je incest otac, pa će da je je*e - rekao je Dača.

- Ja sam najstrašnije stvari rekao za Takija, naravno da to ne mislim. Maja mi nikada lično nije rekla lošu reč za Takija, ne mogu da kažem - rekao je Asmin.

- Njemu odgovara da Nena blati Maju, on je*e Takijevu ćerku, nijednom nije rekao Neni da stane - rekao je Dača.

- Evo reći ću, Brazilac pu*i mi ku*ac, je*em te u usta - rekao je Alibaba.

- Reci Neni da pu*i ku*ac, pošto si zbog Stanije nap*šavao sve, sada na*uši Nenu - rekao je Dača.

- Otkud Neni papiri od Majinog stana?! Ne znam šta je istina - rekao je Alibaba.

- Moj stan je dupleks, proveravali smo u katastru da li je uknjižen i gornji deo. Ja razmišljam da mi nije pristupačna cena, advokat je 500 puta proveravao da li je uknjiženo, jeste uknjiženo sve. Moji papiri za stan su kod Takija u sefu i kod advokata - rekla je Maja.

- Ja verujem da je ona to izbacila, ali ne znam odakle joj njeni papiri - rekao je Asmin.

- On je znao da šilji mu*a na meni, a sada neka nap*ši Nenu Opoziciju. Ona mene previše gotivi, gotivim i ja nju. Nena je to objavila verovatno kada je Maja u toku noći vređala moju porodicu, ja sam tu nemoćan. Ako me Maja ne vređa, molim te Neno, nemoj da diraš njenu porodicu - rekao je Asmin.

- Tebi je ona rekla da ti je tata je*ao sestru, ti si je je*ao posle šest sati - urlao je Dača.

Autor: pink.rs