Pre bih birao da mi poštuje porodicu, nego da imamo s*ks! Asmin stavio Staniju ispred Maje, a onda otkrio da mu je i Dobrojevićka PSOVALA MAJKU! (VIDEO)

Šok!

Sledeće pitanje Stanija Dobrojević postavila je Jovani Tomić Matoroj.

- Kako očekuješ da će biti finalno veče, da li će vas sačekati tvoji i njeni, kako će izgledati vaši prvi dani napolju - pitala je Stanija.

- Malo smo poremećeni, malo je teško. Možda ja više razmišljam, znam da će joj biti teško, čeka je i razgovor, osećam je, ne želim da utičem, ne razumem neke stvari. Kako neko može da bude u potpunosti srećan, bez obzira što je naša veza sjajna, ali fale joj njeni, to je nešto najsvetije u životu. Razumem i njenu porodicu, ja da mogu da vratim vreme ne bih to uradila. Čini mi se da pre nje nikog nisam ni volela - rekla je Matora, a onda postavila pitanje Asminu:

- Čuo si šta kaže tvoja sestra, majka, to su teške stvari. Da li bi pre birao da imaš vezu da ti neko poštuje roditelje, a da nemaš s*sk, ili da ti ne poštuje porodicu, a da imaš s*ks - pitala je Matora.

- Da mi poštuje porodicu, a da nema s*ks. Ali meni je i Stanija govorila k*rvin sine, imam poruke, samo što se to nije snimalo a sa Majom se snima - rekao je Asmin.

Autor: R.L.