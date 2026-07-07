Štek mamo, skloni štrokavu posteljinu sa bazena! Stanija ZAREŽALA na Aneli, Ahmićka joj spomenula odnose sa Kristijanom! (VIDEO)

Trese se crni sto.

Sledeće pitanje Asmin Durdžić postavio je Lepom Mići.

- Mićo, pitanje za tebe, s obzirom da nisi pristrasan kad smo Stanija i ja u pitanju - krenuo je Asmin, međutim Aneli i Dača su pričali pa on nije mogao da nastavi.

- Štekaro, štek mama, pričaj o svom štekiću i hoteliću - rekla je Stanija Aneli.

- Uvedite Kikija da priča o šteku - rekla je Aneli.

- Štroka posteljinu skloni sa bazena, skloni od s*erme posteljinu, štroko, sva si prljava, i kosa ti je prljava - rekla je Stanija.

- Da li je normalno da mi se smeje u lice, da priča sa Anitom, da krije tajne, da savetuje moju devojku da bude bez mene pet dana, da li je to nomralna rekacija Stanijina, da li joj je bitnije bilo da dokaže neke stvari za mene nego njena sveta porodica - pitao je Asmin.

- Osuđujem to što si ti psovao njenu porodicu, a Staniji ne treba niko da daje savete a pogotovo ne Dača, ti si došla ovde da isteraš svoju istinu, ja sam bio najrealniji prema tebi. Pričao sam sa Aneli tri sata da vidimo da li je prevarena - rekao je Mića.

- Ti si lažna žrtva, animirko, afterušo, primila si četiri polna organa, tvoje dete i ja smo tvoje žrtve. Tipovala me, iskoristila me, prljavušo jedna, idi skloni posteljinu od s*erme sa bezenu. Idi primi od Fićka, vi ste prirodna selekcija. Operi kosu, okupaj se, operi papuče, kad te zove u štek neka ti kaže da se opereš - vikala je Stanija.

- Što me vređaš olinjala? Tebe muškarci ne žele - pitala je Aneli.

Autor: R.L.