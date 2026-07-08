Ne zna više kako da mu se dodvori! Aneli se našla u poslu da hvali Đukićev sako, pa ga Anastasija zakucala: Videla sam da je gledaš u ogledalu! (VIDEO)

Totalni obrt!
Dok je još jedna žurka u toku, Aneli Ahmić i Anastasija Brčić uplovile su u konverzaciju sve dok im se nije pridružio Filip Đukić.
- Znaš odakle je ovaj sako? - pitao je Filip.
- Iz sekend henda - rekla je Aneli.
- Nisam ga ja skratio, takav je - rekao je Filip.
- Lažeš - rekla je Aneli.
- Vidiš da je takav - rekao je Filip.
- Što je dobar je*ote - rekla je Aneli.
- Kako ti strastveno pušiš kada si alkoholisan - rekla je Aneli.
- Ali juče što sedi u pabu i kao odmara - rekla je Anastasija.
- Pa dobro, vegetira - rekla je Aneli.
- Videla sam u ogledalu da gledaš u nju - rekla je Anastasija.
Autor: Teodora Mladenović