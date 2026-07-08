Ivan Marinković krenuo u misiju po imaju: Od učesnika prosjači za novac kako bi sebi pružio maksimalno uživanje na žurci! (VIDEO)

Nema blama!
Ivan Marinković bez ustručavanja obilazio je cimere, molio za koji dinar, a njihova reakcija izazvala je lavinu komentara međusobno.
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Još jedna žurka na imanju donela je niz zanimljivih situacija, a ovog puta u centru pažnje našao se Ivan Marinković. Dok su se pojedini učesnici pripremali za provod i planirali kako će potrošiti novac, Ivan je rešio da obiđe cimere i pokuša da od njih pozajmi ili dobije koji dinar kako bi i sam mogao da uživa u atmosferi.
Od učesnika do učesnika, Marinković je tražio pomoć, objašnjavajući da želi da sebi priušti piće i dobar provod tokom večeri.
Autor: Teodora Mladenović