VIŠE VERUJEM TEBI NEGO NJEMU: Marinković zauzeo Stanijinu stranu, ona mu demonstrirala susret sa Alibabom ispred Odabranih! (VIDEO)

Zauzeo njenu stranu!

Dok je žurka u toku, Stanija Dobrojević i Ivan Marinković stupili su u komunikaciju gde je ona njemu objasnila susret sa Asminom Durdžićem ispred Odabranih, pa ga usput i iskomentarisali.

- Ušla si kao institucija, dama, a pogledaj šta si sad. Prva dva meseca nisi rekla nijednu ružnu reč, psovku.. - rekao je IVan.

- To se sad uvlačiš mojoj mami - rekla je Stanija.

- Kakve tvoja mama ima veze? - rekao je Ivan.

- Ima, ali ovo je moje boljno polje. Kako ja da koristim fini rečnik među ovim ljudima? Ja se njihovim oružjem branim. Uvukao se u vrata, klasična sačekuša - rekla je Stanija.

- Ja sam gledao to. janjuš i ja smo gledali, pravili smo komparaciju. ja verujem da ti nisi videla - rekao je Ivan.

- On se uvukao. tako bi me čekao i u spoljnom svetu - nastavila je Stanija.

- Ja više verujem tebi nego njemu. Trebalo je na 365 da mu odgovoriš ''mrš klošaru''. - rekao je Ivan.

- Mislila sam da su stvarno raskinuli i da neće biti pomirenja makar 7 dana. Da priča istinu oprao bi me za života - rekla je Stanija.

- Ja tebi verujem više u ovoj priči. Vas tri ste ga oprale - rekao je Ivan.

- Uradio ga je sutlijaš na s*ks - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović