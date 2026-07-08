Šalje joj tajne signale: Šta to Đukić piše Aneli na šanku?! (VIDEO)

Opa!

Za večerašnju atmosferu na žurki, u kojoj učesnici Elite 9 već uveliko uživaju, zaduženi su pevači Ana Bertić i Novica Bulatović, a Filip Đukić i Aneli Ahmić čitave večeri nisu se odvojili jedno od drugoga.

Filip je, naime, u jednom momentu uzeo određeni oštri predmet, pa je tako na šanku ispisao tajnu poruku za Aneli, a kako je sve bilo svetlo, nije moglo da se pročita šta piše, pa se tako postavlja pitanje: Šta je to Đukić napisao Aneli na šanku?!

Kako će se na dalje odvijati situacija, šta je napisao, kao i šta će biti sa ovim odnosom ne preostaje nam ništa drugo, nego da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić