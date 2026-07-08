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Palo pomirenje! Hana spustila loptu sa Anastasijom, ona otkrila šta ju je osvojilo kod Bore Santane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali sve od sebe da joj otvore oči!

Hana Duvnjak sedela je sa Boginjom, Nerijom i Anastasijom Brčić kod doka, te im je tako Anastasija otvorila dušu o Bori Santani.

- Privuklo me je to nešto, što je zanimljiv, pažljiv. Ja sam njega zavolela, evo na primer Sandru Todić volim kao osobu - rekla je Anastasija.

- Niko ti ne želi dobro kao mi - rekla je Boginja.

- Ovi koji te mire sa Borom, to ti nisu prijatelji - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovoj devojci najviše želeo ovde dobro, ali me sada već boli ku*ac - rekao je Nerio.

- Mi ti želimo dobro jer te ne guramo kod Bore, to je poenta. Ognjen se ubi tamo čovek braneći te - rekla je Boginja.

- A ti mu utera ku*ac - dodala je Hana.

- Bora mi je gledao numerologiju i rekao mi je da kada izađem napolje da ću imati dosta problema, rekao mi je da ću se u osmom mesecu preseliti u drugi grad - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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