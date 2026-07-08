Palo pomirenje! Hana spustila loptu sa Anastasijom, ona otkrila šta ju je osvojilo kod Bore Santane (VIDEO)

Dali sve od sebe da joj otvore oči!

Hana Duvnjak sedela je sa Boginjom, Nerijom i Anastasijom Brčić kod doka, te im je tako Anastasija otvorila dušu o Bori Santani.

- Privuklo me je to nešto, što je zanimljiv, pažljiv. Ja sam njega zavolela, evo na primer Sandru Todić volim kao osobu - rekla je Anastasija.

- Niko ti ne želi dobro kao mi - rekla je Boginja.

- Ovi koji te mire sa Borom, to ti nisu prijatelji - rekla je Hana.

- Ja sam ovoj devojci najviše želeo ovde dobro, ali me sada već boli ku*ac - rekao je Nerio.

- Mi ti želimo dobro jer te ne guramo kod Bore, to je poenta. Ognjen se ubi tamo čovek braneći te - rekla je Boginja.

- A ti mu utera ku*ac - dodala je Hana.

- Bora mi je gledao numerologiju i rekao mi je da kada izađem napolje da ću imati dosta problema, rekao mi je da ću se u osmom mesecu preseliti u drugi grad - rekla je Anastasija.

Autor: Nikola Žugić