IMAM OSEĆAJ KAO DA SE OPRAŠTA: Dragana sa knedlom u grlu ogolila Toši dušu o svom ljubavnom brodolomu sa Matorom, strepi šta će biti! (VIDEO)

Nije mogla da sakrije emocije!

Sledeći Tošin sagovornik bila je Dragana Stojančević koja je progovorila o svom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Šta je bilo? Je l' se Matora opet us*ala? - pitao je Toša.

- Tužna sam, bliži se kraj i sve nas stiže. Ne osećam se dobro u svojoj koži. Ona kako se bliži kraj, imam opsećaj kao da se oprašta. Bude mi žao jer ja sam joj skroz predana. Ne želim da tugu pronalazi u alkoholu. Sve držim u sebi. Danas je imala neko pitanje i njen odgovor mi je tako delovao. Ja razumem da ona želi da se ja ne odvajam od porodice. - rekla je Dragana.

- Je l' tebi sigurno drago što tebe Matora podržava i što preuzima rizik? - pitao je Toša.

- Maravno da mi je drago. Ja mislim da je ona najbolja na svetu. Krivo mi je što joju nameću neke priče. Što se bliži kraj sve je teže i teže. Nije provela dovoljno vremena sa mamom i desilo se šta se desailo. Ona je sa svojom porodicom provela pogrešno vreme zbog pogrešnih ljudi. Ja ne volim da me gledaju ovde kao patetičnu osobu. Sedim i slušam kako ljudi lako prelaze preko psovki porodicde, mi toga nemamo. Mene niko nije poštovao kao Jovana. - rekla je Dragana.

- Ja znam koliko ti nju voliš i koliko ona tebe voli - rekao je Toša.

- Ja bih voella da joj pokažđem koliko mi znači - rekla je Jovana.

Autor: Teodora Mladenović