Dočekala da se sladi! Ivan uzeo od Filipa pare i zeznuo ga za pivo, Aneli ga prekorila: Boli me što te je on... (VIDEO)

Morala da mu prebaci!

Nakon što je Filip Đukić podelio sa svima pare, pa je dao i Ivanu Marinkoviću, Aneli Ahmić mu je sve prebacila, što možete pogledati OVDE.

- Nerviraš me Filipe hoću da puknem više, kunem ti se, nerviraš me. Ivan se sprda, Janjuš se sprda - rekla je Aneli.

- I - pitao je Filip.

- Oni su otišli tamo da kockaju, a ti praviš budalu od mene da me kamere ovde snimaju...Ivan te je zaj*bao, to me boli, boli me to što te je on zaj*bao - rekla je Aneli.

- Kako može neko tebi da poremeti auru večeras - rekao je Đukić.

Autor: Nikola Žugić