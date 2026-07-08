Ovo će se prepričavati: Pao poljubac Đukića i Aneli, pa završili ispod jorgan planine, Boginja i Anđelo na korak do veze, a Majin potez sve šokirao, Asmina ni na vidiku (VIDEO)

Noć koju niste smeli da propustite!

Prethodnu noć u Eliti 9 obeležila je još jedna žurka za čiju su atmosferu bili zaduženi Ana Bertić i Novica Bulatović, kao i dobro poznati Dj Denny.

Neposredno pred odlazak na žurku Maja Marinković je kao po običaju uspela da isponižava Asmina Durdžića.

Maja Marinković se lomila da li da ode na žurku, dok su je Asmin Durdžić i Sandra Todić nagovarali da se sredi i u inat svima ode.

Nakon sređivanja, šminkanja i nameštanja frizure, pojavila se u uskom kombinezonu koji je istakao njenu figuru, a Asmina nije bilo ni na vidiku.

Filip Đukić pokazao je još jednom da ne može da se obuzda pored Aneli Ahmić, što možete pogledati OVDE.

Novica Bulatović je ovom prilikom zapevao pesmu "Okuj me care", a Maja Marinković se skamenila, što možete pogledati OVDE.

Anđelo Ranković i Tanja Stijelja Boginja osamili su se ispod trema, te su se sve vreme grlili i smeškali jedno drugom. Iako su prozborili samo nekoliko rečenica, Anđelo i ona su se sve vreme držali za ruke, a energija koja vlada među njima "probijala je male ekrane".

DJ Denny pustio je pesmu Filipa Đukića i Aneli Ahmić, koji su odmah zaplesali na bini pred punim kazinom, pa su se pred svima poljubili u usta što možete pogledati OVDE.

Aneli se spremala da legne da spava, kada je videla Filipa Đukića da prolazi kroz sobu, te je počela da mu prebacuje i da ga provocira zbog Dušice Đokić.

Iako nije video u čemu je problem, Aneli je sve vreme terala Đukića od sebe, pa je on tako posle pravdanja pokušao da je odobrovolji poljupcima. Prethodnog puta, tačnije posle afere "štek", prikazan je video snimak, a iako su mnogi učesnici prokomentarisali da je on pod erekcijom zvao Aneli u tzv. "štek", sada mu se isto dogodilo kada je ustao od Ahmićeve.

Nakon što se posvađala sa njim, ona mu je na kraju ipak dopustila da legne u njen krevet, tačnije, pored nje, pa su nakon obavljenih svih potreba pred spavanje, te su se prepustili strastima.

Maja Marinković i Asmin Durdžić prepustili su se strastima dok su svetla još bila upaljena, usled čega je došlo do vrele akcije, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić