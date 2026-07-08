KOSA MI SE DIŽE NA GLAVI OD NJIH! Baka Milanka, Stanijina gladijatorka, žestoko o napadima Maje i Asmina: Jaka je, izdržaće...

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević žestoko ratuje sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem i njegovom partnerkom Majom Marinković, koji su na njen račun izrekli brojne monstruoznosti o kojima ne prestaje da bruji domaća javnost.

Stanija im nije ostala dužna, te je uzvratila brutalnim psovkama i uvredama, međutim mnogi komentarišu da Maja i Asmin nisu imali meru, te da su u vređanju otišli predaleko, budući da su udarali na porodičnu traumu i tragediju, ali i Stanijinog pokojnog oca.

Tim povodom oglasila se Milanka Milisav, istaknuta Stanijina gladijatorka, kojoj teško padaju udari na njenu mezimicu.

- Njena porodica i ja, kao i moja porodica, družimo se više od 17 godina. Naše prijateljstvo je nešto najlepše i najiskrenije. Mi smo kao jedna porodica. Njena majka, brat, baka i deka su predivni ljudi. Njen otac je dao život za ovu zemlju. Kada čujem šta dotični i dotična izgovaraju za njenu majku i brata, kosa mi se diže na glavi, verujte. Više nije ni bitno šta kažu, već ko to kaže - poručila je ona i dodala:

- Žao mi je Stanije zbog svega kroz šta prolazi i kakvim je profilima ljudi okružena, ali ona je jaka i izdržaće. Od srca joj želim pobedu. Zaslužila je, veliki je borac i jedva čekam da se vidimo.

Autor: D. T.