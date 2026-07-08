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ANELI JE UNIŠTILA NORIN ŽIVOT! Mustafa udario na bivšu snajku, jednom rečenicom je žestoko ponizio

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite" Asmina Durdžića, aktivan je na Fejsbuku, gde svakodnevno komentariše dešavanja u rijalitiju, a često su predmet komentarisanja i njegove bivše snaje Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević.

Poznato je da već tri godine traje medijski rat Durdžića i Ahmića, te da je najčešće predmet ratovanja Anelina i Asminova ćerka Nora. Mustafa je sada ponovo svoju bivšu snajku Aneli okrivio za sve kroz šta petogodišnja Nora prolazi.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- Nije Asmin ušao u "Elitu" 7 ili 8, ušao je u 9, ali detetu je život uništila mama deteta Aneli Ahmić, a ne Asmin. Mama ih prima kao javni WC, a narod kaže "Od sta odpadalo na to gledalo"-

Takođe, zaključio je, po komentarima na Fejsbuku, da se narodu ne može ugoditi.

- Narode... Moram da priznam da sam zbunjen. Kad dam podršku Aneli, svi uglas: „Mustafa, kako te nije sramota, podržavaš k*rvu.“ Kad dam podršku Staniji, opet isto: „Mustafa, kako te nije sramota, podržavaš k*rvu.“ Kad dam podršku Maji, ponovo uglas: „Aj, Mustafa, kako te nije sram, podržavaš k*rvu.“ E pa, narode... Ko bi vama ugodio? Gonite se u tri pivske - ljutito je poručio Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Mustafa Durdžić

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