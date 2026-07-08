Sve joj lađe potonule: Boginja se pokunjila zbog Anđelove nove ODJAVE, nikako ne shvata šta radi pogrešno (VIDEO)

Nije se nadala!

Robot Toša porazgovarao je sa Tanjom Stijeljom Boginjom o Anđelu Rankoviću.

- Kakve su ti bile namere jer nisu bile časne? - pitao je Toša.

- Htela sam samo da ga zagrlim - rekla je Boginja.

- Ispričajte Janjušu šta je bilo - rekao je Toša.

- Ja sam došla da ga poljubim za laku noć i onda sam videla sve kako se grle. On je rekao: "gde ćeš, nisi došla ovamo da se j*bemo" - rekla je Boginja.

- Samo da se završi ovo... Ona se vratila i sukočila ispod jorgana, a ja sam joj rekao da ne radi to. Nema potrebe da se to radi. Ako legne ispoid jorgana sutra će ovi da idu i pričaju. Ne pada mi na pamet da bude da je ponižena i utorak devojka - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić