Anđelo Ranković nije skidao pogled sa zgodne Hrvatice u Eliti! Pevačica progovorila o njegovom ponašanju: Vi ste videli nešto što ja nisam!

Atraktivna pevačica iz Zagreba Ana Bertić prvi put nastupila u "Eliti", a jedan učesnik posebno je privukao pažnju gledalaca.

Mlada i atraktivna pevačica iz Zagreba Ana Bertić sinoć je, zajedno sa kolegom Novicom Bulatovićem, bila zadužena za sjajnu atmosferu na žurki u "Eliti". Takmičari su pevali i igrali do ranih jutarnjih sati, a gledaocima nije promaklo da je Anđelo Ranković gotovo tokom cele večeri bio opčinjen zgodnom Hrvaticom.

Dok mu je Ana pevala na svega nekoliko centimetara udaljenosti, Anđelo nije skidao osmeh sa lica, niti pogled sa nje, pa su se društvene mreže usijale od komentara da je potpuno pao na njen šarm. Nakon nastupa pozvali smo Anu, koja nam je prenela prve utiske iz Bele kuće.

- Meni je unutra bilo divno, baš sam se lepo provela, iznad svih očekivanja. Hvala što ste mi pružili poverenje - rekla je Ana na početku razgovora.

Otkrila je i kako su je učesnici prihvatili.

- Učesnici su me baš lepo prihvatili, sa svima sam imala baš dobru energiju. Pohvalili su me i moju pesmu uz koju se bude, što mi je ostavilo najjači utisak i beskrajno mi znači, jer je to moja prva samostalna ozbiljna pesma. Rekli su mi da su se baš dobro proveli, a to je ono zbog čega ste me i pozvali. Drago mi je da smo kao tim opravdali sva vaša očekivanja. Najviše me iznenadila Maja, zato što nije htela da dođe, a posle smo zajedno plesale, pevale i završile jedna drugoj u zagrljaju, iako mi je poznat njen karakter - ispričala je pevačica.

Na pitanje da li je primetila da je Anđelo Ranković bio očaran njome i da nije skidao pogled sa nje dok mu je pevala, Ana je dala odgovor koji će sigurno izazvati komentare.

- Vi ste primetili ono što sam ja propustila, jer znam da je drugačije na televiziji i uživo. Ja sam pevala pored njega kao i pored ostalih kandidata. Koncentrisala sam se da ih zabavim, a vi ste sigurno videli nešto što ja nisam - poručila je kroz osmeh.

Dodala je da su svi učesnici bili izuzetno prijatni prema njoj.

- Janjuš je legenda, njegovi komentari su hit. Svi kandidati su prema meni bili topli, tako da nisam primetila neka posebna simpatije.

Posebno emotivan trenutak za nju bio je susret sa Aneli.

- Bilo mi je posebno drago što sam Aneli ispunila želju pesmom "Ima li nade za nas". Baš me dirnulo koliko joj je ta pesma značila. Puno hvala vašem timu ljudi koji su me jako lepo dočekali i prihvatili. Osećala sam se baš sigurno i prijatno u kući. Ipak je ulazak u ovakav rijaliti za mene bio nešto potpuno novo, ali tome sam se jako radovala. Hvala od srca - zaključila je Ana Bertić za naš portal.

Autor: D. T.