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HOĆE LI MURAT ODVESTI SARU U ŠPANIJU?! Oglasila se njegova porodica, prvi put iskreno o snajki iz Srbije: Ta žena...

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Unsplash ||

Ljubavni život Sare Stojanović obeležio je aktuelnu sezonu "Elite". Nakon nekoliko emotivnih brodoloma i turbulentnih odnosa sa više muškaraca u Beloj kući, čini se da je konačno pronašla mir kraj Murata Asylguzhina. Njih dvoje već neko vreme uživaju u skladnoj vezi, ne kriju emocije, a mnogi smatraju da je upravo ovo njena najstabilnija romansa u rijalitiju.

Koliko su ozbiljni govori i činjenica da već prave planove za budućnost. Sara i Murat otkrili su da nakon završetka "Elite" planiraju da otputuju u Španiju, gde Murat živi, a posebnu želju izrazila je upravo Sara - da zajedno letuju njihove porodice i da se svi međusobno upoznaju.

Foto: TV Pink Printscreen

Tim povodom kontaktirali smo Muratovog očuha Alehandra, koji nije krio zadovoljstvo zbog sinovljevog izbora.

- Sara je žena koja mi se najviše dopada u rijalitiju kao partnerka za Murata - rekao je Alehandro za Pink.rs.

Foto: privatna arhiva

Na pitanje šta misli o ideji da zajedno sa Sarom, Muratom i njihovim porodicama provedu letnji odmor u Španiji, njegov odgovor bio je više nego jasan.

- Što se tiče zajedničkog letovanja, biće nam veliko zadovoljstvo da lično upoznamo Saru i njenu porodicu - poručio je Muratov očuh za naš portal.

Podsetimo, Sara je tokom ove sezone često bila u centru pažnje zbog svog burnog ljubavnog života. Dovođena je u vezu sa više učesnika, a iza sebe je ostavila nekoliko neuspelih romansi, pre nego što je ponovo uplovila u vezu sa Muratom. Upravo zbog toga mnogi gledaoci smatraju da je uz njega konačno pronašla emotivnu sigurnost, što su u prethodnom periodu isticali i članovi njene porodice. 

Foto: TV Pink Printscreen

Ostaje da se vidi da li će, kada se kamere ugase, Sara i Murat zaista otputovati u Španiju i da li će njihova ideja o zajedničkom letovanju sa obe porodice postati stvarnost. Jedno je sigurno - Alehandro je Sari već otvorio vrata svog doma.

Autor: D. T.

#ELITA

#MURAT ASYLGUZHIN

#Sara Stojanović

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