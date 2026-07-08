MURAT JE VEĆ ČLAN NAŠE PORODICE! Sarina majka slavi jer joj je ćerka zaboravila Ivana Marinkovića, novog zeta kuje u zvezde: Jedva čekamo da upoznamo njegove!

Nakon što je Muratov očuh Alehandro javno podržao njihovu ljubav, sada se oglasila i Sarina majka Miroslava Smiljić Stojanović.

Veza Sare Stojanović i Murata Asylguzhina iz dana u dan deluje sve ozbiljnije. Nakon brojnih ljubavnih brodoloma koje je Sara doživela u "Eliti", čini se da je konačno pronašla sreću kraj Murata, a da njihova ljubav ima podršku obe porodice potvrđuju i najnovije izjave njihovih najbližih.

Naime, nakon što je za Pink.rs Muratov očuh Alehandro izjavio da je Sara žena koja mu se najviše dopada u rijalitiju kao partnerka za Murata, kao i da će njemu i porodici biti veliko zadovoljstvo da u Španiji upoznaju Saru i njenu porodicu, sada se oglasila i Sarina majka, Miroslava Smiljić Stojanović.

Ona nije krila koliko je zadovoljna izborom svoje ćerke, pa je otkrila da Murata već smatra članom porodice.

- Ja sam već Murata prihvatila kao člana naše porodice. Njegovo ophođenje prema Sari, pažnja, brižnost i njena sreća otkako su zajedno dovoljan su mi razlog da ga tako doživim - rekla je Miroslava za Pink.rs.

Kako ističe, smatra da su njih dvoje jedno za drugo i da ih povezuje mnogo više od emocija.

- Njih dvoje su istih godina, imaju ista interesovanja, oboje su fakultetski obrazovani i, ono najvažnije, mislim da su se zaista zavoleli. Vreme će pokazati, ali ja verujem u njih. Sve njihove planove suprug i ja podržavamo i pružamo im punu podršku - poručila je ona.

Sara je više puta u "Eliti" govorila da bi volela da po izlasku iz rijalitija zajedno sa Muratom otputuje u Španiju, gde on živi, ali i da na letovanje povedu obe porodice kako bi se svi međusobno upoznali. Sarina majka kaže da tu ideju jedva čeka da ostvare.

- Radujemo se upoznavanju i svemu što dolazi. Rado ćemo ispuniti njihovu želju o zajedničkom putovanju, naravno - istakla je Miroslava.

Za kraj je uputila možda i najlepše reči na račun Murata, otkrivši koliko se njena ćerka promenila otkako je sa njim.

- Murat je dečko za primer i pored njega je Sara ponovo ona devojka kakva je bila tokom odrastanja. Zbog toga jedva čekamo da napolju žive svoju ljubav - zaključila je Sarina majka za Pink.rs, koja ne krije sreću što je njena ćerka konačno zaboravila bivšeg dečka Ivana Marinkovića, zbog kog je mnogo propatila.

Podsetimo, Muratov očuh Alehandro prethodno je za naš portal poručio da mu je Sara omiljena učesnica rijalitija kada je reč o partnerki za Murata, kao i da će njegova porodica sa velikim zadovoljstvom ugostiti Saru i njene najbliže u Španiji. Sudeći po reakcijama obe porodice, ljubav Sare i Murata već sada ima čvrstu podršku sa obe strane, a ostaje da se vidi kada će plan o zajedničkom letovanju postati stvarnost.

Autor: D.T.