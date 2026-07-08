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MURAT JE VEĆ ČLAN NAŠE PORODICE! Sarina majka slavi jer joj je ćerka zaboravila Ivana Marinkovića, novog zeta kuje u zvezde: Jedva čekamo da upoznamo njegove!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon što je Muratov očuh Alehandro javno podržao njihovu ljubav, sada se oglasila i Sarina majka Miroslava Smiljić Stojanović.

Veza Sare Stojanović i Murata Asylguzhina iz dana u dan deluje sve ozbiljnije. Nakon brojnih ljubavnih brodoloma koje je Sara doživela u "Eliti", čini se da je konačno pronašla sreću kraj Murata, a da njihova ljubav ima podršku obe porodice potvrđuju i najnovije izjave njihovih najbližih.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Unsplash

Naime, nakon što je za Pink.rs Muratov očuh Alehandro izjavio da je Sara žena koja mu se najviše dopada u rijalitiju kao partnerka za Murata, kao i da će njemu i porodici biti veliko zadovoljstvo da u Španiji upoznaju Saru i njenu porodicu, sada se oglasila i Sarina majka, Miroslava Smiljić Stojanović.

Ona nije krila koliko je zadovoljna izborom svoje ćerke, pa je otkrila da Murata već smatra članom porodice.

- Ja sam već Murata prihvatila kao člana naše porodice. Njegovo ophođenje prema Sari, pažnja, brižnost i njena sreća otkako su zajedno dovoljan su mi razlog da ga tako doživim - rekla je Miroslava za Pink.rs.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako ističe, smatra da su njih dvoje jedno za drugo i da ih povezuje mnogo više od emocija.

- Njih dvoje su istih godina, imaju ista interesovanja, oboje su fakultetski obrazovani i, ono najvažnije, mislim da su se zaista zavoleli. Vreme će pokazati, ali ja verujem u njih. Sve njihove planove suprug i ja podržavamo i pružamo im punu podršku - poručila je ona.

Sara je više puta u "Eliti" govorila da bi volela da po izlasku iz rijalitija zajedno sa Muratom otputuje u Španiju, gde on živi, ali i da na letovanje povedu obe porodice kako bi se svi međusobno upoznali. Sarina majka kaže da tu ideju jedva čeka da ostvare.

Foto: TV Pink Printscreen

- Radujemo se upoznavanju i svemu što dolazi. Rado ćemo ispuniti njihovu želju o zajedničkom putovanju, naravno - istakla je Miroslava.

Za kraj je uputila možda i najlepše reči na račun Murata, otkrivši koliko se njena ćerka promenila otkako je sa njim.

- Murat je dečko za primer i pored njega je Sara ponovo ona devojka kakva je bila tokom odrastanja. Zbog toga jedva čekamo da napolju žive svoju ljubav - zaključila je Sarina majka za Pink.rs, koja ne krije sreću što je njena ćerka konačno zaboravila bivšeg dečka Ivana Marinkovića, zbog kog je mnogo propatila.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Muratov očuh Alehandro prethodno je za naš portal poručio da mu je Sara omiljena učesnica rijalitija kada je reč o partnerki za Murata, kao i da će njegova porodica sa velikim zadovoljstvom ugostiti Saru i njene najbliže u Španiji. Sudeći po reakcijama obe porodice, ljubav Sare i Murata već sada ima čvrstu podršku sa obe strane, a ostaje da se vidi kada će plan o zajedničkom letovanju postati stvarnost.

Autor: D.T.

#ELITA

#MURAT ASYLGUZHIN

#Sara Stojanović

#emotivna veza

#Španija

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