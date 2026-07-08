Ovo je moja pobeda: Janjuš nikad ponosniji izlazi iz Elite 9, Anđelo progovorio o svojoj greškama! (VIDEO)

Sumirali utiske!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Marka Janjuševića Janjuša, Anđela Rankovića i Uroša Stanića.

- Ovo uopšte nije zaj*bancija, a ljudi misle da se ja sprdam jer pričam kroz ironiju. Ja sam pozvao glasače jer su prvog bile plate. Ja ću da pozovem i kad bude finale jer znam da ćemo visoko da odemo. Tu će naravno da odlučuju nijanse. Odlučio sam da svim favoritima dupliram glasove da bi bilo zanimljivije. Taj koji ne voli da pobedi i koji govori da ga boli k*rac da pobedi taj laže i taj je folirant. Ima li šta lepše nego da se pobedi? Da li ste gledali Pinkove Zvezde? Ne treba se ljutiti kad neko nešto želi, pa zbog čega smo došli ovde nego da pobedimo? Ja sam jedan od učesnika kojeg ljudi stvarno vole - govorio je Janjuš.

- Koje su tvoje greške u ovoj sezoni, a koje su dobre stvari? - pitao je Bora.

- Ove godine nemam grešku. Toliko sam ponosan na sebe jer sam se vratio nakon sedmice u kojoj sam bio sj*ban. Ovo je moja pobeda. Šalu na stranu, svako voli da pobedi, ali nisam fantik. Moja pobeda je da sam izdržao do kraja bez sr*nja. Teško jeste, a iskreno Toša mi je ove godine dosta pomogao da ove godine to izguram do kraja. Ja ne mogu ovde godine da se žalim ni na jednu stvar. Druga pobeda će mi biti kad izađem da su svi živi i zdravi. Ima ljudi koji imaju životne priče, a ako Bog da i ljudi glasaju za mene što ne bih voleo da pobedim? - nastavio je on.

- Anđelo, šta je tvoja greška u ovom rijalitiju, a na šta si ponosan? - pitao je Santana.

- Imali smo ankete za greške i to sam već pričao. Ovo je moja najduža sezona, ovde sam od prvog dana i sebi sam rekao da ću da idem od prvog dana jer sam uglavnom ulazio na kraći period. Smatram da mi je greška jer sam opet dozvolio pristup nekim ljudima, ali ništa strašno i specijalno. Popravio sam neke stvari u odnosu na moja prethodna učešća. Smatram od početka da sam sazreo za mnoge stvari i mnogo sam radio na svojoj samokontroli - rekao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić