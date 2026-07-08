Stanija ništa nije kriva: Maja bez dlake na jeziku o Asminovom smeškanju sa bivšom verenicom, shvatila da su zgazili svoje porodice! (VIDEO)

Otvorili sve karte!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Maju Marinković i Asmina Durdžića. Maja je na samom početku objasnila zašto ne bi pustila Asmina da ide na žurku jer je on nju sinoć ostavio da ide sama.

- Ne bih. Ja smatram da ja njemu tokom veze nisam dala povoda da sumnja u mene. Ja sam u vezi jako lojalna i verna i nisam koketa, za razliku od dređenih devojaka u kući. To je odluka nemoralnih žena, a drugačije je kad je neko zauzet i ja slobodna jer tu ne moram da vodim računa. Ja sam se predomislila, skinula šminku i rekla da neću da idem, ali je on rekao da idem i da izbacim nervozu - govorila je Maja.

- Ja bih pustio Maju i napolju sama da izlazi ako poznajem drugarice sa kojima izlazi. Sofija pokušava da se opere od njenog blama, Dača je dete koje se igra rijalitija, a za par dana ćemo da pričamo o realnom životu. Ja sam 100% veran u vezi, ali se na mene kače i ne želim da gubim živce - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš što je Stanija rekla da je očekivala da raskid duže traje? - pitao je Bora.

- Ona pljuje mene i Maju iz sujete, a nema loše mišljenje. Čim je ona rekla Maji da me odtavi na pet dana, srušeno joj je samopouzdanje. Mene Stanija stvarno ne zanima, narod je video da je običan glumac i prodala je svoju porodicu rijalitiju. Trebalo je da ostane pri svom stavu da joj je porodica svetinja. Stanija nije poštovala moju porodicu, mamu nikad nije pozvala da čestita Bajram i pričala je da sam k*rvin sin - rekao je Asmin.

- Majo, da li je Matora imala trik pitanje? - pitao je Bora.

- Ja se nisam potresla, svako pitanje može da se tumači na ovaj ili onaj način, a imena nije bilo. Mene isto neko da pita da li bih birala s*ks ili porodicu naravno da bih izabrala porodicu. Razlika između mene i drugih je što sam ja iskrena. Ne možemo da kažemo da poštujemo porodice nakon onoga što smo uradili. Moram da kađem da mi Stanija nije ništa kriva i da je moja adresa Asmin. Ja sam unakazila njega i njegovu porodicu i nema šta nisam izrekla, ali nisam mogla više da trpim uvrede. On je mene provocirao tokom cele noći kad je dobacivao Mići da je Stanija za sve u pravu. Ja sam htela da popričamo kad se završila noć, a on je otišao u odabrane. Slagao me je Asmin šta se dogodilo, a i ona me je slagala. Ona je htela da dokaže da joj je bitnija rijaliti priča i tema nego cela porodica - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić