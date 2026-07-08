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PRIHVATIĆEMO GA ZA ZETA TEK KAD... Boginjina drugarica iskreno o Anđelovoj toplo-hladnoj igri: Nije mi jasno kako...

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Odnos Tanje Stijelje Boginje i Anđela Rankovića iz dana u dan izaziva sve veću pažnju gledalaca "Elite". Iako su mnogi uvereni da su na korak do emotivne veze, njihovi postupci često zbunjuju publiku, a sada se tim povodom oglasila i Nevena, Tanjina bliska drugarica.

Ona smatra da između njih nesumnjivo postoji hemija, ali nije sigurna da su Anđelove namere iskrene.

- Mislim da između njih postoji jaka fizička privlačnost, ali mi njegove reakcije ne odaju utisak dubljih emocija i da je u tu priču ušao iz pravih razloga - rekla je Nevena.

Posebno joj nije jasno Anđelovo ponašanje prema Tanji u različitim situacijama.

- Na primer, nije mi jasno kako u izolaciji može da bude blizak s njom, a u sobi ne želi ni da je zagrli. Pa Tanja nije došla zbog bilo čega drugog, već zato što joj je bio potreban običan zagrljaj, što je sasvim normalno kada ti je neko drag - poručila je ona.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nevena se osvrnula i na situaciju za crnim stolom, kada je Boginja komentarisala Aneli, a Anđelo joj je odmah uzvratio.

- Takođe, način na koji joj se obratio za crnim stolom kada je samo prokomentarisala Aneli meni je bio potpuno nepotreban. Odmah je reagovao u fazonu: "Boginja se opet peca na gluposti", umesto da pokaže malo više razumevanja - smatra Tanjina drugarica.

Za kraj je poslala jasnu poruku o tome šta misli o potencijalnoj vezi svoje prijateljice sa Rankovićem.

Foto: Pink.rs

- Prihvatamo ga kao zeta onog momenta kada on ustane, jasno i glasno kaže: "Tanja je moj izbor i moja devojka". Do tada možemo samo da savetujemo Tanju da ostane dostojanstvena - zaključila je Nevena.

Ostaje da se vidi da li će odnos Anđela i Boginje prerasti u ljubavnu vezu ili će sve ostati samo na obostranoj privlačnosti koja već danima intrigira gledaoce "Elite".

Autor: A.A., D.T.

#Anđelo Ranković

#ELITA

#Tanja Stijelja Boginja

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