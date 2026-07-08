Ratno stanje u programu uživo: Branka otkrila da li je bila sa Takijem, Lili je proglasila nimfomankom: Eros Ramacoti te se ne seća! (VIDEO)

U večerašnjem izdanju "Pitao bih za druga" došlo je do žestokog sukoba bivših rijaliti učesnica!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivše rijaliti učesnike Lili Stevanović, Branku Knežević, Đoleta VIP Kralja i Barbi.

Branka je otkrila da li su tačne priče da je bila sa Takijem Marinkovićem, ali i takođe žestoko ratovala sa Lili.

- Taki je dolazio u Novi Sad, naravno da sam mu se svidela, pa ja se sviđam mnogim muškarcima - rekla je Branka.

- Branka je izazvala dva sudara dok smo dolazili u Beograd zbog dekoltea - dodao je Đole.

- Kako gej muškarac hvali nimfomanku - ubacila se Lili.

- Ja sam diva. Treba u tome da se uživa sa nekim koga voliš - nastavila je Branka.

- Šta vas dve imate jedna protiv druge? - pitao je Panda.

- Ona je mene prva nagazila. Eros Ramacoti je prošao pored nje, kr*snuo je i da se ne seća, ako i jeste. Ti si Branka Nimfomanka i tvoje ime sve govori - govorila je Lili.

- Ti si slagala da ti je kupio stan. On je pobegao glavom bez obzira - poručila je Branka.

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Autor: A. Nikolić