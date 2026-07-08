Brutalna pljuvačina po Maji i Asminu: Bivši rijaliti učesnici ih unakazili kao niko nikad, zbog ovih reči ne bi im bilo dobro! (VIDEO)

Nekadašnji rijaliti učesnici bez dlake na jeziku izneli su svoje mišljenje o Maji, Asminu i Staniji!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivše rijaliti učesnike Lili Stevanović, Branku Knežević, Đoleta VIP Kralja i Barbi.

Oni su komentarisali dešavanja između Maje Marinković. Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Ja sam video da radi emocija između Asmina i Stanije, on se setio starih stvari. Ja ne znam šta je njemu trebalo da ukalja obraz i da se maksimalno izblamira u "Eliti". Ja nemam za njega da kažem nešto loše - rekao je Đole.

- Ja mislim da Aneli i Asmin imaju dogovor da zarade pare, a Stanija ga je zvala u Majami samo kad su joj pare bile potrebne. Njemu je Stanija bila samo kombinacija, a emocije je imao samo prema Aneli. On je sa njom dobio dete i to je najveća emocija. Njega Stanija možda privlači samo s*ksualno. Koje tri godine su bili zajedno? Oni se nisu ni viđali, to je bila samo strast. On je jedan običan folirant, on bi sve tri vrteo napolju - govorila je Branka.

- On je manipulativan i može mu se, a što i da ne iskoristi kad su ćurke? Za mene je frajer onaj koji bira ženske, a ne onaj koji je sa svakom - dodala je Barbi.

- Ja mislim da su svi oni foliranti i da tu postoji neka priča. On je živeo sa Stanijom tri godine, ostavio joj je keš i što da se ne nasmeje? Možda imaju dogovor da on nju pljuje. Kad uđeš u rijaliti spreman si na sve, a to najbolje zna Branka nimfomanka koja je bila sa Marinkovićem - pričala je Lili.

- Kako vam deluju Maja i Asmin i sve što su jedno drugome izgovorili? - pitao je Joca.

- To je katastrofa. Šta očekivati od Maje? Katastrofa je šta je Maja onu noć izgovorila za njegovu porodicu, a on je prešao preko toga i nula je. On nema fizički izgled, a sad je izgubio i psihički. On je delovao kao mačo men, a sad je izgubio i to. U koju grupu Maja spada? Ona treba da ide kod psihijatra - rekla je Lili.

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Autor: A. Nikolić