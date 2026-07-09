OČIGLEDNO SAM MU FALILA I TIH PET MINUTA: Stanija i Maja raspalile rafal uvreda jedna drugoj zbog Alibabe! (VIDEO)

Napetost raste u Eliti, voditelj Milan Milošević pred učesnike iznosi pitanja gledalaca koja menjaju tok rijalitija.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje Asminu Durdžiću.

- Zašto lažeš kad si ti napravio sačekušu Staniji ispred Odabranih? - glasilo je pitanje.

- Pušio sam cigaretu na vratima. Ne znam šta bih odgovorio na to pitanje - rekao je Asmin.

- Napravio mi je klasičnu sačekušu. Ne znamd a li je virkao. Očigledno sam mu i tih 5 minuta falila. Uvukao se u vrata. - rekla je Stanija.

- Ako je bila njena šok reakcija, kao zna da sam se uvukao? Ako nije mene očekivala na vratima kako zna da sam se uvukao - nadovezao se Asmin.

- Ja nisam videla ništa i samo sam banula na njega. Ja jesam imala pogled sa njim kakav nisam imala od ulaska. On sa Lukom, slavio je. Nije se tako nasmejao od mg ulaska. Od uveta do uveta. Ja sam se presvukla i ušla u kuhinju. Rekla sam Dači da se plašim i da bude u kuhinji da kuva. Dobacio je 365. Majo ti si dupljak i družiš se sa svima iz sitne koristi. Nisam očekivala da će doći do pomirenja. Žao mi je što su se tako brzo pomirili. - rekla je Stanija.

- Ne verujem ni njemu ni njoj, već tebi i Aniti Milane. Ti si neko ko ne laže i nemam pravo njega da opravdavam. Ja sam danas u radiju bila realna. Ona nije moja adresa nego on. Nije meni Stanija kriva nego on. Njoj je evidentno krivo što smo se pomirili - rekla je Maja.

- Žao mi je što je došlo do pomirenja. Imam razlog - dodala je Stanija.

- Ona bi volela. Ona beži sa teme jer je pokazala svoje pravo lice. Ona je pokazala da bi se na keca pomirila sa njim i da joj je bitniji miško piško nego mrtvi otac. JA ti nisam kriva što si se smejala. - rekla je Maja.

- Ovde si pop*šala Takija samo ti. Ja bih voloela, pošto je Maja toliko obolela, jadna i bedna, da se njoj učini da ode kod Takija i da mi da dva dana prostora jer mi prvi put smeta. Smetaš mi, trebaju mi dva dana. Ti bi se je*ala Takiju na oči. - rekla je Stanija.

- Ne možeš da me vređaš babetino. Ja sam tvoja noćna mora - rekla je Maja.

- Smetaš mi ku*vo raspala. Prvi put mi smeta ova Takijeva ku*va raspala. Dovedite Takija da ga ovde ponižavate. Ti si takav džoger, kao krpa urađena. - rekla je Stanija.

- Ti izgledaš jeftino i istrošeno. - rekla je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović