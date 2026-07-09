Spetljao se u lažima: Asmin ne zna gde udara, priznao da je smeškanje sa Stanijom SPONTANI INAT (VIDEO)

Asmin se upetljao u sopstvene laži, da li je inat ili dokaz smeškanje sa Stanijom?!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi prokomentarisao smeškanje Stanije i Asmina u Odabranima.

- Ja verujem Staniji, jer sam rekao da mi je najbitniji taj njihov prvi susret. Jasno mi je da su se jedno drugom nasmejali, a bitnije mi je ovo što se desilo nakon osmeha, jer je Asmin u više navrata pokazao da mu je sve to posle toga bilo mnogo važnije. Verujem Staniji da je sve to njegovo nakon toga, da je tu pokazao više. On ima pravo da se vadi na to da je terao Maji inat i da je hteo da uradi nešto Maji, ali to je nedokazivo - rekao je Ivan.

- Meni je bitno da je ceo svet video da ja ovu ženu mogu da vratim kada god hoću - rekao je Asmin.

- Nije onda trebao da pusti Maju da mu priđe, ali opravdava time da mu je bilo žao - rekao je Marinković.

- Glupo je da se vade na inat i na takve stvari, a još gore je kada kaže da je hteo da dokaže. Pola sata pre toga je najgore stvari rekao, najmanje bi bio sk*njan. Znaš koliko bi me bolelo uvo nakon onih tvrdnji Majinih na račun njegove porodice, ja bih bila u najmanju ruku sk*njana, a ne da razmišljam da ću ja nekome da teram inat - rekla je Matora.

- Moj inat je trajao samo pola minuta, vidi šta sam napravio za pola minuta, a zamisli da sam hteo ceo dan da teram inat?! - rekao je Asmin.

- Ako je spontano, a ti si nastavio, onda je tvoja reakcija iskrena. Zato i kažem, šta god da kaže, ne ide mu u korist - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić