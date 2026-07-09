Ti si nevaspitana klošarka: Asmin i Maja u novom klinču, on je isprozivao za sve pare (VIDEO)

Asmin ne može više da podnese Majino ponašanje i stavove, ne štedi na rečima koje joj upućuje!

Maja Marinković sedela je u pušionici sa Asminom Durdžićem, te su tako ušli u žestok verbalni okršaj zbog njenih stavova.

- Jedi go*na - rekla je Maja.

- Znaš ti ko da ti jede...Ko spinuje priču?! Vidiš kakva si ti nevaspitana klošarka, nemaš rečnik gospođe. Videćeš da li ćeš mi napolju reći: "m*š", jednom ćeš moći, drugi put nećeš imati prilike - rekao je Asmin.

- Ti pričaš za klip Odabranih da moram da ćutim - rekla je Maja.

- Boli mene ku*ac za taj klip, da sam hteo rekao bih: "m*š iz Odabranih"...Idem, boli me glava od tvojih gluposti - rekao je Asmin.

- Videću ja kako je to izgledalo - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić