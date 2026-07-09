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Ona zamera njemu to na vratima, a ne zamera mu Takija: Stanija i Dača smatraju da je Maja spremna da oprosti Alibabi sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija Dobrojević i Dačo Virijević smatraju da je čudno što Maja zamera Asminu pogled, a ne zamera uvrede upućene njenom ocu.

Dok su reklame u toku, Stanija Dobrojević i Danilo Dača Virijević otišli su u Odabrane gde su prokomentarisali situaciju koja se desila sa Asminom Durdžićem i da će mu Maja Marinković preći preko toga kad bude videla klip u četvrtak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa neće postići i da puste klip. Ako nisu postigli u ponedeljak kad je Milan rekao da lažu oboje, a ona je mrtva hladna oprostila. Ako su pustili klip sa Sofijom gde se on okreće u ćošak da vidi gde je Sofija. Najstrašnije je izvređao Takija i ona je molila posle za s*ks. Šta god da puste to ne vredi. Piši propalo - rekla je Stanija.

- Znaš šta je najgore? Što ona zamera njemu to na vratima, a ne zamera mu Takija - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolest. Ja nju ne bih vređala. Ja nju opisujem samo. Volela bih da se sutlijašica skloni negde na dva dana. Samo da je dva dana trajao raskid. Neću dočekati ono kad me bude bolelo uvo. Mamu i tatu bih ja pustila da pokažu, a ovu da rešim. - rekla je Stanija.

- Bio bi red da uđe Taki - rekao je Dača.

- Bio bi, on je stvoren za rijaliti - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović

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