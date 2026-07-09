Pustila svoje pipke: Anastasija ponovo spustila loptu sa Santanom, njemu nema mrdanja! (VIDEO)

Nakon burnih svađa i međusobnih prozivki, čini se da su Bora i Anastasija konačno zakopali ratne sekire.

Dok je reklamni blok bio u toku, Anastasija Brčić i Bora Santana ponovo su zakopali ratne sekire.

Njihov odnos poslednjih dana doživeo je potpuni preokret, a sve više vremena provode zajedno, ne krijući da ponovo uživaju jedno u drugom.

Tokom boravka u Pabu, Anastasija se nije odvajala od Bore. Sve vreme mu je bila blizu, grlila ga i mazila.

Anastasija nije želela da se odvoji od Bore, pa mu praktično nije dala da ustane iz kreveta, sve vreme ga grleći i privlačeći uz sebe.

Njihovi osmesi i nežni trenuci jasno su pokazali da su nesuglasice ostavili iza sebe.

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Autor: Teodora Mladenović