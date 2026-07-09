Nisu imali reči hvale za njih! Učesnici razvezali jezik o Majinom i Alibabinom odnosu, pa Sofija iznela: Dopala sam mu se! (VIDEO)

Učesnici žestoko osudili ljubavni odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

- Maja ti je rekla da ti je tata je*ao sestru, a on je je*ao Maju 6h posle toga. - glasilo je pitanje.

- Da sam blam blam sam. Očigledno je stras jača. Ne bih pričao o svom s*ksu. Ja sam stvarno bio u šoku. Sad sam oprostio, ne bih se vraćao - rekao je Asmin.

- Ponižavaju sebe, porodice. Kao nemaju blama da se makar dva dana povuku. Nemaju ponosa, dostojanstva i stida. Oni vole isključivo sami sebe. Maja ne pokazuje da voli Takija, a on porodicu. Dno su mi - rekla je Dragana.

- Blam za blamom i poniženje za oniženjem. Maji sam isto rekao da ona mora da bude svesna, ponižavaju sebe i porodice. Pokazuju da najviše što pričaju da poštuju roditelje, ne rade to. Ukoliko njih dvoje nastave, njihov raskid je očigledno će doći kada bude opšta katastrofa, a ne bi trebalo da bude tako. Kako će se oni ikada razdvojiti ako im je katastrofa odnos. Meni odavno nema dalje. Asmin pamti sve šta je enko izjavio pre 3 godine u nazad, a ne Maja. - rekao je Anđelo.

- Nisam ja to bila čula. Ja sam to osudila i rekla da su mi te uvrede monstruozne. Uvek ću biti na strani Maje. Ja Asmina poznajem ali neću ništa da komentarišem. - rekla je Aneli.

- On je doašo da opravda ovde veliku ljubav, pa je ušao naglo iz inata u sukob sa Majom. On je rekao Luki kad su se pogledali ''ovo je istina''. Što znači da je jedina istina da ne mogu da prestanu emocije prema Staniji. Posle Maje ga neće želeti niko. Juče je proveo noć u kućici da ne bi opet za*ebao. Ja sam se njemu dopala i to je svima jasno, samo što on to poriče. - rekla je Sofija.

- Njega pi*ka najviše zanima u životu. Dokaz je Maja. Ono što su jedno drugome rekli nije nigde zabeleženo u životu. - rekao je Mića.

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Autor: Teodora Mladenović