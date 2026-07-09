NE ŽELIŠ DA JE SPASIŠ BLAMA: Matora bljuje vatru na Đukića što je u svojim postupcima konradiktoran prema Aneli, dok ona guta knedle i plače! (VIDEO)

Filip Đukić i Aneli Ahmić otvoreno su govorili o svom odnosu, priznajući da među njima postoje snažne emocije i da ne mogu jedno bez drugog.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

- Šta te to vraća Filipu kad te on neće? - glasilo je pitanje.

- Zaljubila sam se u njega. Prija mi da budem sa njim da provodim vreme sa njim. - rekla je Aneli.

- Privlačimo se, lepo nam je. Kad smo zajedno top nam je. Kao da ne mgu da funkcionišem ovde bez nje. Pričali smo ona i ja sve kad izađemo napolje. - rekao je Filip.

- Ja nisam kombinacija - dodala je Aneli.

- Nemoj da se ubacuješ. Nepada mi na pamet da govorim. Napisao sam datum. Kome da se pravdam šta sam nešto uradio? Mi ovde provodimo vreme, ne diramo se za polne organe, nemamo s*ks. - rekao je Filip.

- Kako sam sa njim u vezi? Imamo neke naše priče, ali nije za pričanje - rekla je Aneli.

- Ne može da bude kombinacija ako nemamo s*ks i ako se ne vatamo. - rekao je Filip.

- Mi ne možem da se odvojimo jedno od drugog. Zaljubili smo se - rekla je Aneli.

- Mi se grlimo, mazimo i ljubimo. - rekao je Filip.

- Toliko je Filip postao kvaran i bezobrazan ne samo zbog Aneli. Ti sediš i ne mrdaš k*rcem tu , a njoj ide da je štek mama itd i govoriš da nećeš da se pravdaš. Ti ne želiš da je spasiš blama. Svako pipkanje i svr*avanje je za mene s*ks. ti bukvalno manipulišeš s njom. Rekao si da ćeš napolju videti da li želiš vezu ili ne. Bilo koje davanje šansi je već gaženje stava. Sve što radite degradira nju. A napolju ćeš da je maziš? Sad je rekla da pričate prljave i intimne stvari u krevetu. Aneli se lajko zaljubi, ali on nije zaljubljen u nju. Aneli sve ide po gtvojoj grbači, on se svaki put izvuče. Svaki put ti izlaziš poražena i pop*šana. Što je ne zaštitiš? Napravila si sebi poniženje pred kraj rijalitija. Ja Filipa obožavam ali on ispada kvaran. Ona pristaje na taj odnos. - rekla je Matora.

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Autor: Teodora Mladenović