Raskrinkala ih do koske: Aneli i Asmin progovorili o venčanju, Stanija skočila: Dve najveće sramote svog roda i naroda (VIDEO)

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, iako su već nekoliko puta govorili na temu svog venčanja, da li se dogodilo ili pak nije, i ovoga puta progovorili su o tome, ali je Stanija Dobrojević raskrinkala ovaj događaj do koske, u koji je upleten i islamski hodža Karamujić!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Da li ste vi zvanično venčani i da li ste bili u nekoj opštini, čas je muž, čas je bivši muž, zašto nije izašao dokument da ste bili u bračnoj zajednici - glasilo je pitanje.

- Ona nikada nije nosila moje prezime, nismo se nikada venčali. Ona mene naziva bivšim mužem, ona ima pravo da to priča, imamo zajedno dete, živeli smo zajedno, vanbračna zajednica - rekao je Asmin.

- Ne intresuje me, može Stanija da da odgovor, pošto se ona razume u naš zajednički život, pošto vodi evidenciju o tome. Ne zanima me da li sam bivša supruga, nemam papir, ne zanima me ništa - rekla je Aneli.

- Naravno da postoji dokaz šta su oni radili sa hodžom. Ove dve najveće sramote svog roda, vere i naroda, izblamirali su hodžu na ovoj televiziji. Pozvan je da isteruje demone iz nje, zvao je Karamujića i snimao ju je, jeziv snimak je pustio i meni i u javnost... Smeće jedno raspalo, ti za Boga ne znaš, za veru ne znaš, ne zna ni ova koja se je*e za Bajram. Gledala sam intervju Karamujića, deluje kao ozbiljan čovek, bio je pozvan da isteruje iz demone iz ove. Isto tako je ona pričala da je iz njega isterivao, a ovaj monstrum ako ima hrabrosti neka kaže da su mu izlazili neki ku*ci po rukama, pa je išao sa Harijem kod novog hodže - rekla je Stanija.

- Ja nisam bio na tom venčanju, ja koliko znam bilo je. Islamsko, šerijatsko venčanje je bilo. Koliko znam, to se desilo u Sarajevu, ali ja to nisam bio. Odavno, ne znam kada sam ja to čuo, ali sam čuo da se desilo, međutim, nisam bio svedok - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić