OVO MI JE NAJVEĆI BLAM: Janjuš ne može da svari odnos sa Kačavendom, pa ga njena priča bacila u rebus da li će ostati sa Vanjom! (VIDEO)

Nakon što je otkrio da mu je čitava situacija postala najveći blam, Janjuš je objasnio zbog čega se udaljio od Milene Kačavende, dok mu je ona zamerila što je drugačije gledao na stvari kada su bili bliski.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- Prvi pet meseci si govori da najviše voliš Milenu Kačavendu, a onda si se odjednom odaljio od nje. Kako ti nije smetalo ponašanje Vanje? - glasilo je pitanje.

- Nije mi odgovaralo i prijalo. Tada sam se sklonio. Kad mi nešto smeta, smeta mi. Što bi meni smetalo Vanjino ponašanje kad nismo bili zajedno. S kim da se družim možda pitam da li me voliš. Nisam je ni u kakvom ljubavnom odnosu to pitao da li me voli. - rekao je Janjuš.

- To jeste bilo tako. Ja sam isticala da mu ništa nisam uradila što se tiče ponašanja. Njemu je smetalo što ja ovde držim drugaricu koju je nazvao kravom sa mrtvom nogom. On je pi*ketina raspala. Vanja je džulovka. - rekla je Milena.

- Za Asmina i Anđela sam znao. Videću kad izađem je l' tako bilo. Ja sam Vanji sve rekao što se mene tiče. Ako ona mene nešto bude slagala. Imala je pravo da radi šta hoće dok je bila slobodna. - rekao je Janjuš.

- Ja razumem Janjuša jer imam slične situacije. Meni su oni delovali u tim situacijama zanimljivo i zrelo. - rekao je Ivan.

- Ovo mi je najveći blam - dodao je Janjuš.

- Baš su bili prisni i Janjušu je sve odgovaralo sve što ga sada nervira. Ako nekog poštuješ ne možeš da ga gledaš kao kres kombinaciju. - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović