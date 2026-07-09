Filip Car se muvala sa Ivkom numerologom?! Maja skočila kao oparena, pa otkrila sve: Videla sam ja promiskuitetne poruke... (VIDEO)

Maja Marinković šokirala je čitavu javnost otkrivši da je u telefonu svog bivšeg dečka Filipa Cara videla, kako kaže, poruke između njega i Ivke numerologa, što je sve ostavilo bez teksta.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Maja je u utorak rekla sva važna i ponosna na sebe, citiramo: "pas je u kućici", osim što si pas, pinkoio koji je nadmašio svakog lažova, čovek koji se kune u porodicu i bezočno laže, šta misliš, koja ćeš životinja da budeš do kraja rijaltiija - glasilo je pitanje.

- Medved. Ja sam Maji sve oprostio pre pet minuta jer mi je rekla da je ljubomorisala na Ivku, šta se ja pitam za ostalo?! - rekao je Asmin.

- Sto odsto sam to rekla čim se to ponavlja u pitanju...Dogovaramo se s kojim autom ćemo doći na superfinalnu žurku, jer ćemo biti Anđelina Džoli i Bred Pit - rekla je Maja.

- Da, to je istina, a ovo pitanje je nadovezano na to da je Asmin mnoge stvari u sukobima slagao da bi se dodvorio Maji. Ponizio je svoju porodicu samim tim lažima, kada se kleo u bratovljevu decu, majku i oca. Mislim da je ono skakanje na Daču, da vas on isprovocira, ne postoji na osnovu čega će da se pali kada on ništa novo nije rekao, niti vas je ponizio - rekao je Bebica.

- Ja sam videla poruke kakve sam videla, ta žena je najgore intervjue je davala o meni. Giftala ga na tiktoku kao luda, žena nije loša u suštini, ali poruke kakve sam ja videla, to su promiskuitetne poruke - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić