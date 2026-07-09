Obezbeđenje sprečilo da sukob eskalira! Asmin svojim lažima o sačekuši isprovocirao Staniju, ona mu preko stola sasula sve: Umobolna bolesnica i ajkula s ljudskim likom (VIDEO)

Suočavanje Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević nakon afere "sačekuša" čekala je cela nacija, a kako je to usledilo u emisiji "Pitanja gledalaca", obezbeđenje je bilo u pripravnosti kako bi sprečilo da sukob ne eskalira!

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Ako ti budu pustili klip kako viriš sa vrata Odabranih i pratiš kada će Stanija doći, hoće li opet biti kako ti produkcija namešta i kako neko pere Staniju i ostale gluposti koje izgovaraš - glasilo je pitanje.

- Ne zanima me Stanija, virio sam da vidim gde je obezbeđenje, da sam hteo, nastavio bih, trajalo bi dan, dva, tri ili pet - rekao je Asmin.

- On je sa svim svojim izjavama pokušao da izmanipuliše Maju i ceo ovaj sto, a da njegova sačekuša bude rušenje mene - rekla je Stanija.

- Samu sebe je srušila jer je dala osmeh, dala je reakciju. Zašto sam se ja sa Majom pomirio?! Da imam priču?! Nijednu reakciju nije dobila, a kome je ona terala inat?! Maji ili kome?! Ženo, ne zanimaš me za sto života, da si me zanimala, sj*bao bih te kao nju - rekao je Asmin.

- Hajde, hajde probaj, pa ne možeš smećaru jedan. Pokazao si ti ko si, ti mene ne zanimaš - rekla je Stanija.

- Ja sam tvoja adresa, a ne Maja, nemoj nju da vređaš, pokaži da si dama. Je l' imaš sa mnom da pričaš nešto?! Evo, pričaj. Zašto tebi Maja smeta - urlao je Asmin.

- Volela bih Maju da izvedu dva dana, da te dva dana ostavi da ti pokažem ko si, realnost. Ti si manipulator i najveće ljudsko smeće. Skontao si da je ljubomorna, da je bolesna, umobolna...Ti si najveći monstrum, a Maja je umobolna bolesnica za lečenje - rekla je Stanija.

- Ne, ja nju volim i zbog nje sam tebe ostavio. M*š na mesto ku*vo - rekao je Asmin.

- Nakazo jedna, ajkulo sa ljudskim likom, pop*šao si rođenu Mevlidu, žena se živa raspada, prodao si oca što ti je rekla da ti otac opšti sa sestrom. Njega dete ne zanima, celu osmicu je bila spuštena lopta sa Sitom, mogao je da je vidi kada je hteo, nije upalio auto i otišao - urlala je Stanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić