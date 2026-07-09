Suzdržavamo se: Viktor i dalje NE VERUJE Mini, Anđelo progovorio o Boginji, pa opleo po Luki: Pokazivao je OPSESIJU, sada... (VIDEO)

Iako je u nedefinisanom odnosu sa Tanjom Stijeljom, poznatijom kao Boginjom, Anđelo Ranković je tokom emisije "Pitanja gledalaca" otkrio da li su u vezi, kao i da li su do sada u svojim intimnim epizodama imali sek*ualni odnos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški.

- Mina, kako dozvoljavaš sebi da budeš u vezi s momkom koji ti ništa ne veruje - glasilo je pitanje.

- Pa dobro, naravno, mi smo i pričali o tome da je potrebno vreme i kada izađemo napolje, ne može poverenje da se povrati tek tako. Meni je lepo u odnosu sa njim, mnoge stvari se dešavaju ovde, a meni je bitno kako se ophodimo jedno prema drugom - rekla je Mina.

- Naravno da nemam, mislim da treba vremena da bih vratio poverenje. Ja analiziram za sve tako, i da mi nije bitno, ja analiziram. I majka rođena da mi nešto kaže, ja ću imati sumnju, oprezniji sam malo. Kada mi dokaže, ja ću tada imati poverenja, za sada neću imati - rekao je Viktor.

Naredno pitanje bilo je za Anđela Rankovića.

- Da li ti je Boginja sada devojka - glasilo je pitanje.

- Ne, nismo u vezi. Najbliže nešto što je bilo je da smo legli zagrljeni, mazili se, ali nije bilo se*sa, suzdržavam se. Ostalo je još malo do kraja, ja se suzdržavam maksimalno, postoji između nas hemija i strast, ali smatram da je nepotrebno ovaj neki period do kraja, da imamo bilo šta intimnije, suzdržaćemo se. Napolju šta će biti videćemo i to je to - rekao je Anđelo.

Sledeće pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Razvio si potpuno istu opsesiju Anđelom kao što je Ivan, jer on nije zaintresovan za tebe, ni za Anitu - glasilo je pitanje.

- Nisam rekao da je zaintresovan za mene i za Anitu, niti je on moja opsesija. Videće gledaoci da ja imam druge prioritete u životu, neće moći da kažu da imam potrebu da ga komentarišem - rekao je Luka.

- Ja njih niti sam prvi ogovarao, pričao, pominjao, niti sam im se mešao u odnos i u vezu, da, jesam komentarisao. On ima pravo da brani Anitu kao svoju devojku, ali je to radio u mnogim situacijama radio kao da ima tu opsesiju, i mora da bude svestan da kada sam ja komentarisao druge teme...U mnogim situacijama je pokazao da je opsednut, ne zanimaju me ni on, ni ona, ni ona me nije zanimala dok ona nije krenula da priča o meni. Luka je do ovog trenutka sada okej, ali je do ovog trenutka pokazivao to što kažu gledaoci - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić