AU, OVO NEMA NIGDE! Terza i Sofija ušli u novi klinč, on joj skinuo masku: Rekla si mi da ćeš opet da ga muzeš (VIDEO)

Borislav Terzić Terza, nakon što ga je Sofija Janićijević ponovo izdala za crnim stolom, on je ovom prilikom u sukobu koji su imali u garderoberu otkrio da mu je Sofija priznala da će ponovo da uzima novac od Daneta (70)

Nakon emisije "Pitanja gledalaca", Bora Terzić Terza i Sofija Janićijević ušli su u okršaj oko iskrenosti, te joj je tako on skinuo masku.

- Ismevaš ti mene opet - rekao je Terza.

- Koliko si ti kvaran i lažan, ja sam ti pokazala - rekla je Sofija.

- Ne, ne, ja znam šta ti pričaš, Terza ovde nikada nije lagao - rekao je Terza.

- Ti si se zakleo, pa si posle toga bio sa mnom - rekla je Sofija.

- Ma ja sam se spr*ao, ja se s tobom sp*dam i ubijam dosadu s tobom. Ti si jako kvarna, m*š u pi*ku materinu. Ti deklasirani lažov ovde, baš će neko da ti veruje ovde - rekao je Terza.

- Gledaoci će da čuju da li sam ti to ikada rekla u krevetu - rekla je Sofija.

- Ti pričaš budalo jedna, šta si mi rekla da ćeš opet da ga muzeš - rekao je Terza.

- Rekla sam na sudu, na sudu sam rekla - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić