BORU SANTANU ČEKA PAKAO POSLE ELITE! Anastasijin prijatelj gori od besa zbog njihovog pomirenja: Ima više tužbi nego godina!

Ljubavna priča Anastasije Brčić i Bore Santane već mesecima je jedna od najburnijih u "Eliti". Njihovu vezu obeležili su brojni raskidi i pomirenja, žestoke svađe, uvrede, međusobne optužbe, ali i sukobi u koje su bile umešane njihove porodice. Iako su jedno drugom izgovorili teške reči i razmenili brojne provokacije, njih dvoje su ponovo odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

Povodom njihovog novog pomirenja za portal Pink.rs oglasio se Ognjen, blizak prijatelj Anastasije Brčić, koji je prethodnih meseci više puta javno stajao uz nju i najavljivao tužbe protiv Bore Santane. Podsetimo, Bora je iz Bele kuće čak i psovao Ognjena kada je saznao da će protiv njega biti podnete tužbe.

Međutim, čini se da je Ognjen sada rešio da se povuče iz cele priče.

- Neka ih, neka guraju, ala će da guraju... Više neću da se mešam. Nemam komentara - poručio je on za Pink.rs.

Ipak, nije propustio priliku da prokomentariše šta, po njegovom mišljenju, čeka Boru po završetku rijalitija.

- Njega svakako čeka pakao po izlasku iz "Elite", to je opšte poznato, s obzirom na to da ima više tužbi od svih nego godina. A ona, kada izađe, videćemo hoće li se situacija promeniti. Neka im je sa srećom - rekao je Ognjen.

Na kraju je poslao još jednu misterioznu poruku, aludirajući na sve ono što je Bora Santana tokom proteklih meseci izgovorio Anastasiji i njenim najbližima.

- Brzo je kraj, svakako, a onda okrećemo novi list. A ove reči Bore Santane se neće zaboraviti nikada. Ovo je sve javno, jednostavno, ovo se mora rešavati na sudu. Oni su svašta govorili, a on pogotovo, prvi o porodici. On je tužen i biće sankcionisan po zakonu. Pustićemo da pravni tim radi svoj posao - zaključio je Ognjen za Pink.rs.

Naterao me je da psujem

Podsetimo, Anastasija i Bora porazgovarali su u utorak uveče, tokom žurke, sa robotom Tošom, kom su priznali kako se osećaju pred kraj rijalitija.

- Budala, za*ebala se. Svako ima pravo da pogreši u životu. Nisam mogla da pobegnem od njega. Naterao me je da psujem, ugojila sam se zbog ovog odnosa 10 kila. Ne mogu da obučem svoje stvari. Osećam se kao retard. Ne znam kako da se suočim sa svojim prijateljima i kako ovo da im objasnim - požalila se tada Anastasija, dok je Bora istakao da je ove godine u rijalitiju pokazao najgore ponašanje do sada.

- Kaže da sam najgori ove sezone. Nosiću taj teret. Ja sam se vezao za nju i neki magnet.. Kao da sam morao sve ovo da platim - priznao je Santana.

Autor: D. T.