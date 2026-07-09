Dača hteo da sprda Janjuša, pa on ostao posprdan: Hit scena u Eliti, umrećete od smeha kad ovo vidite! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš hteo je da se našali sa Dačom Virijevićem jer je bio oko četrdeset i pet minuta kod Drveta mudrosti, što se Dači nije dopalo i odmah ga je prekorio.

Iako je Danilo Dača Virijević bio ubeđen da će mu poći za rukom da odbrusi Marku Janjuševiću Janjušu, to ovog puta nije bilo tako. Naime, Janjuš je odmah skočio i uvrteo Daču koji je sedeo u ljuljašci, zbog čega mu se složilo.

- Ljubomoran si na dečka od 20 godina, sram te bre bilo. Ajde beži tamo, možeš tata da mi budeš - rekao je Dača.

- Kako da ne - rekao je Janjuš.

- Ja dođem ovde da se zezamo, a ti si već danima nervozan - rekao je Dača.

- Mali, sad ćeš da vidiš. Ti si došao s nama da se zaj*bavaš - rekao je Janjuš.

- Ko njega šiša, lažni košarkaš - rekao je Dača.

- Šta si rekao? Je l' sam najbolji košarkaš - rekao je Janjuš.

- Jesi, bolji si košarkaš od Nikole Jokića - rekao je Dača.

- Vidiš kako slušaš - rekao je Janjuš.

Podsećanja radi, Janjuš je sinoć objasnio zbog čega se udaljio od Milene Kačavende, dok mu je ona zamerila što je drugačije gledao na stvari kada su bili bliski.﻿﻿

- Prvi pet meseci si govori da najviše voliš Milenu Kačavendu, a onda si se odjednom odaljio od nje. Kako ti nije smetalo ponašanje Vanje? - glasilo je pitanje.

- Nije mi odgovaralo i prijalo. Tada sam se sklonio. Kad mi nešto smeta, smeta mi. Što bi meni smetalo Vanjino ponašanje kad nismo bili zajedno. S kim da se družim možda pitam da li me voliš. Nisam je ni u kakvom ljubavnom odnosu to pitao da li me voli. - rekao je Janjuš.

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Autor: N.P.