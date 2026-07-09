AKTUELNO

Zadruga

Frizerski salon Duvnjak opet otvoren: Hana rešila da skocka Boginju, narednih par dana će imati top frizuru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičarke u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' često znaju jedne drugima da pomažu oko frizure obzirom da se na imanju u Šimanovcima nalaze u posebnim uslovima i da nemaju mnogo mogućnosti za friziranje.

Tako je Hana Duvnjak ovog jutra rešila da učini dobro delo i pomogne svojoj drugarici Tanji Stijelji Boginji da napravi pletenice koje će nositi u narednim danima tokom svog boravka u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9''. Ovo će sigurno Boginji dosta vremena uštedeti jer neće morati da gubi toliko vremena pred emisiju na frizure već će imati obavezu samo da se šminka ukoliko to želi.

- Jao, baš će mi biti dobra frizura - rekla je Boginja.

pročitajte još

Veliki šef ne toleriše bahatost: Odmah kaznio ova tri takmičara Elite! (VIDEO)

- Moram ovo da ti skinem prvo - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsećanja radi, prošle nedelje Stanija Dobrojević sedela je u Odabranima sa Neriom Ružanjijem i Hanom Duvnjak, koja je prebacila svom mužu Neriu to što je zaboravio uvrede koje je Bora Santana izrekao na račun njihove ćerke Arije.

- Znam da sam na tv-u, da me gleda toliko ljudi i porodica i da me neko toliko vređa, evo, neću ovog monstruma, uzećemo Janjuša. Kada će ti to neko reći u spoljnom svetu - rekla je Stanija.

pročitajte još

Hana Duvnjak na stubu srama! Zaboravila Asminove uvrede i glumila mu potrčka, Maja stala u njenu odbranu (VIDEO)

- Ja uopšte ne razmišljam o tome, zamisli ti da ja svaki dan razmišljam što mi je onaj psovao ćerku?! Gde bi to išlo?! - rekao je Nerio.

- E, ja na primer razmišljam svaki dan jer ga vidim svaki dan - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Znam dosta tajni učesnika Elite: Veliko priznanje Nade Topčagić, pohvalila se da je kupila kuću, udarila na starlete, a evo šta kaže za Maju Marinkovi

Zadruga

Ovo su jedva čekali: Otvoren frizerski salon u Eliti! (VIDEO)

Domaći

MAKAR I CEO SVET BIO PROTIV NAS, MI SE VOLIMO: Luka otkrio da će se zbog LJUBAVI sa Aneli usprotiviti i rođenom OCU, pa uputio JASNU PORUKU Asminu Dur

Domaći

Vreme je da čujemo VAŠE MIŠLJENJE! Glasajte KOJI PAR JE NAJBOLJE ODRADIO ZADATAK 'LISICE'

Lepota i Moda

Odličan TRIK ZA SUŠENJE KOSE: Za samo par minuta imaćete frizuru kao iz salona

Domaći

U SVAĐI MI JE UVREDILA MAJKU: Peja za Pink.rs priznao koji Enin postupak ga je najviše POVREDIO, pa otkrio da li je i dalje VOLI (VIDEO)