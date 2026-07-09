Frizerski salon Duvnjak opet otvoren: Hana rešila da skocka Boginju, narednih par dana će imati top frizuru! (VIDEO)

Takmičarke u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' često znaju jedne drugima da pomažu oko frizure obzirom da se na imanju u Šimanovcima nalaze u posebnim uslovima i da nemaju mnogo mogućnosti za friziranje.

Tako je Hana Duvnjak ovog jutra rešila da učini dobro delo i pomogne svojoj drugarici Tanji Stijelji Boginji da napravi pletenice koje će nositi u narednim danima tokom svog boravka u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9''. Ovo će sigurno Boginji dosta vremena uštedeti jer neće morati da gubi toliko vremena pred emisiju na frizure već će imati obavezu samo da se šminka ukoliko to želi.

- Jao, baš će mi biti dobra frizura - rekla je Boginja.

- Moram ovo da ti skinem prvo - rekla je Hana.

Podsećanja radi, prošle nedelje Stanija Dobrojević sedela je u Odabranima sa Neriom Ružanjijem i Hanom Duvnjak, koja je prebacila svom mužu Neriu to što je zaboravio uvrede koje je Bora Santana izrekao na račun njihove ćerke Arije.

- Znam da sam na tv-u, da me gleda toliko ljudi i porodica i da me neko toliko vređa, evo, neću ovog monstruma, uzećemo Janjuša. Kada će ti to neko reći u spoljnom svetu - rekla je Stanija.

- Ja uopšte ne razmišljam o tome, zamisli ti da ja svaki dan razmišljam što mi je onaj psovao ćerku?! Gde bi to išlo?! - rekao je Nerio.

- E, ja na primer razmišljam svaki dan jer ga vidim svaki dan - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.