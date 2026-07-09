Asminov otac pravda Majine laži o Durdžićima?! Novim oglašavanjem izazvao more komentara: Najteže reči nisu došle od nje, već od Ahmića

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite" Asmina Durdžića, novim oglašavanjem na Fejsbuku ponovo je podigao veliku prašinu i pokrenuo lavinu komentara na ovoj društvenoj mreži, budući da su predmet njegovog novog obraćanja bile teške klevete izabranice njegovog sina Maje Marinković na račun njihove porodice.

Podsetimo, Maja je govorila da Asmin ima traume iz detinjstva jer je njegov otac Mustafa fizički zlostavljao majku Mevlidu, što je zaprepastilo sve. Takođe, Maja je izrekla da Mustafa opšti sa svojom ćerkom Minkom, što je mnogima bilo monstruozno i bolesno, a takođe govorila je da joj se Asmin žalio zbog sestrinog promiskuiteta.

Očekivano, Maja je posle pomirenja sa Asminom demantovala samu sebe, te priznala da je sve slagala iz besa, da bi što više povredila Durdžića, a sada se oglasio njegov otac Mustafa.

- O Asminu se može govoriti šta god ko želi, ali činjenice ostaju iste: njegovo ime je čisto, njegova prošlost uredna, a njegov dosIje bez ijedne mrlje. Sve što je izrečeno protiv njega potiče iz tuđih emocija, tuđeg besa i tuđih namera, ne iz stvarnosti - počeo je Mustafa, te priznao da ga nisu najviše povredile Majine izjave.

- Ono što je Maja izgovorila u afektu nije najteža stvar koja je izrečena. Sve je zabeležila kamera, sve se može proveriti, demantovati ili potvrditi. Kamera ne snima ljude u najnižim radnjama, a niko ne "s*re" udvoje, zato istina ostaje jednostavna i vidljiva. Najteže reči nisu došle od Maje, nego od Ahmića - objasnio je Mustafa.

- Te reči imaju posebnu težinu jer Ahmiće i Durdžiće povezuje Nora. Zbog izgovorenih neistina, najveće posledice neće snositi onaj ko je čist, nego onaj ko je lagao. A teret tih laži, pre ili kasnije, pada na Noru - zaključio je on.

Žestoko o Aneli i Staniji

Podsetimo, Mustafa je nedavno gostovao u "Rijaliti rešetanju" kod Joce Novinara, gde je bez dlake na jeziku dao svoj sud o bivšim snajkama Aneli Ahmić, koja je Asminu podarila ćerku Noru, kao i Staniji, njegovoj bivšoj verenici, sa kojom je ušao u emotivni odnos odmah nakon što je otišao od Ahmićeve.

- Imam dve snajke, ali svaka je posebna kategorija, kao da sam ih naručio iz različitih zooloških vrtova. Prva snajka: Čokoladna ratnica! Njoj da pokažeš Milku od 100 grama, ona digne bunu kao da je NATO ušao u kuću. Čokolada nestane, ona odmah: Ko je ovo pojeo?! A ja stojim u ćošku, držim stomak i mislim: Dete, ja sam preživeo rat, ali ovo tvoje ispitivanje neću... Druga snajka: Večna mlada! Pet godina nosi istu venčanicu. Ne zato što voli muža, nego zato što svakog novog momka dočekao kao Black Friday: Evo, skidam haljine, samo ti uđi u ponudu! Ljudi se već zasitili njenog tela, a ona nema šta drugo da ponudi osim te venčanice koja je promenila više boja nego semafor. Ako još malo potraje, postaće venčanica u nijansi umorna kost - poručio je Mustafa.

Autor: D. T.