Izvređala sve cimere kao i po običaju: Kačavenda bljuje vatru na sve strane, ne može da stane sa prozivkama! (VIDEO)

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica Drveta mudrosti prilikom čega je govorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

Ona je na samom startu govorila o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, a potom se osvrnula i na odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić za koju smatra da se prosula deset dana pred kraj i napravila ozbiljan kiks.

- Šta misliš o Maji i Asminu? - upitalo je Drvo.

- P*čka im materina, ima da ih pogazim kao konje. Mislili su da me zgaze, ali sam se izdigla. Stanija se bori protiv Asmina i to mi se sviđa, a Aneli je ispala glupa kao noć. Mislim da je zaljubljena u Filipa, a čak mislim i da se on malo zaljubio. Filip ne može da istrpi jaku ženu, kad ga neko stvarno radi onda ne možeš da se zaustaviš u odbrani nje. Asmin mi je odvratan, jedva čekam da ga ne vidim. Terzu samo treba pustiti da pop*zdi, ona je s njim samo zato što je brani - rekla je Milena.

- Kako gledaš na odnos Sofije i Dače? - upitalo je Drvo.

- Ja Daču mnogo volim, ali ne mogu da mu zaboravim one reči koje mi je izrekla. Dača je Sofiju zadržao pored sebe jer je ona za rijaliti idealna da je baciš nekom u krilu. Sofiju niko nije komentarisao kako bi trebalo. Kontradiktornosti koje ljudi izgovaraju, bukvalno sam šokirana. Volela bih da se desi neki preokret u finalu da pobedi Đukić - rekla je Milena.

- Šta misliš o Mini i Viktoru? - upitalo je Drvo.

- Mina me opasno razočarala, zamisli ona ustaje i kaže: ''Videćemo šta će biti napolju'', devojko ti si napolju dobila nogu u d*pe - rekla je Milena.

- Imaš li tajnu? - upitalo je Drvo.

- Maki i ja pričamo uvek okicama, ja znam da će ona ostaviti Asmina čim izađe odavde - rekla je Milena.

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Autor: N.P.