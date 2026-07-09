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Zamenili uloge? Mina pored Viktora počela da se oseća kao muškarac, čak ga drži i u krilu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nedeljama unazad imali su turbulencije u svom odnosu, a čini se da su zbog svih problema zamenili uloge.

Njih dvoje su se sada sklonili od ostalih cimera i rešili da vreme provedu samo sa Muratom Aslyguzinom i Sarom Stojanović koji su ručkali ispred izolacije. Viktor Gagić je u jednom momentu čak i seo Mini Vrbaški u krilo što je zasigurno šokiralo sve gledaoce, ali i Saru i Murata koji su tu bili prisutni.

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Kakav će Mina Vrbaški i Viktor Gagić imati odnos do kraja i da li će Mina dobiti šut-kartu od Viktora kao što joj cimeri i predviđaju ili će ipak uspeti da ga zadrži, ostaje da pratimo nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elita 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsećanja radi, nedavno su Mina Vrbaški i Viktor Gagić imali su neke svoje čarkice u krevetu prilikom čega je on nju u jednom momentu doveo do ludila, pa se zbog toga ona obratila svojoj mami Ivani i od nje tražila da prijavi Viktora.

- Ti si mene ladno pitao: ''Da li bi se ljutila ako bih bio s nekim posle tebe?'' - rekla je Mina.

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- Da - rekao je Viktor.

- Ti ovo radiš namerno, ti mene izluđuješ. Mama prijavi Viktora za psihičko maltretiranje - rekla je Mina.

Foto: Pink.rs

- Super - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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