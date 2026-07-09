Ponosna mama! Ćerka Dušice Jakovljević upisala medicinu, voditeljka ne krije sreću: Buduća doktorka, i to na budžetu! (FOTO)

Voditeljka "Elite" Dušica Jakovljević ima veliki razlog za slavlje! Naime, njena ćerka Anđela ostvarila je ogroman uspeh pošto je upisala Medicinski fakultet, i to na budžetu, čime se ponosna mama odmah pohvalila na društvenim mrežama.

Dušica nije krila emocije, pa je sa svojim pratiocima podelila fotografiju naslednice uz snažnu poruku:

- Buduća dr. Anđela Miljuš! Upisala fakultet! (i to na budžet!!!) - napisala je voditeljka, jasno stavljajući do znanja koliko je ponosna na uspeh svoje ćerke.

Nije prošlo mnogo vremena, a počele su da pristižu brojne čestitke prijatelja, kolega i pratilaca, koji su Anđeli poželeli mnogo uspeha na novom životnom poglavlju.

Dušica je podelila još jedan posebno emotivan trenutak - naime, objavila je prepisku sa svojom majkom, odnosno Anđelinom bakom, koja nije krila koliko je srećna zbog unukinog uspeha.

- Čestitam mama buduće dr. Presrećna sam - napisala je baka.

Voditeljka joj je odmah uzvratila u svom prepoznatljivom, emotivnom stilu:

- I jaaaaaa! Hvala mama. Ljubim vas! Najviše na svetu! - poručila je Dušica, dok je preko fotografije velikim slovima napisala koliko je uzbuđena zbog svega.

Nema sumnje da je ovo jedan od najlepših dana za porodicu Jakovljević, a Anđelin uspeh pokazao je da se trud, rad i posvećenost isplate. Pred njom je dug put do diplome i lekarske titule, ali prvi i možda najvažniji korak već je uspešno napravila.

Podsetimo, Dušica je, pored Anđele, ponosna majka i sina Ognjena.

Kupila stan u Beogradu

Inače, Dušica je nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" obelodanila da je postala ponosna vlasnica nekretnine u Beogradu. U novi dom trebalo bi da se useli uskoro.

- Za jedno mesec dana mislim da ću biti tu, samo treba da bude gotova cela zgrada sa propratnim objektima, biće tu teren za padel, park... Odlučila sam da uđem u stan ranije. Kada sam upoznala ekipu koja stoji iza celog projekta, kada su mi objasnili da je reč o tom smart sistemu, sve je na touch, ulaziš u zgradu, pa imaš prepoznavanje lica, neće moći svako ni da uđe... Ja sam rekla - pa ja to moram da imam! Govorili su mi neki ljudi usput: "Zašto uzimaš baš toliki stan, šta će ti toliko", pa sa zadrškom: "Dobro, ali što nisi manju kvadraturu"... Znala sam da kad budem definitivno ulazila u tu priču i budem kupila taj svoj prvi stan, da želim da mi pukne i pogled, kada uđem negde da kažem: "E, ovo sam ja napravila".

Voditeljka se tada osvrnula i na brojne natpise koji su je godinama pratili u medijima, pa je kroz osmeh poručila da joj je možda baš sve to pomoglo da ostvari ovaj veliki cilj.

- Posle svih ovih godina u kojima se toliko pisalo, pričalo, polemisalo, komentarisalo na društvenim mrežama, pa ispod onih tekstova... Možda su mi i svi ti tekstovi zaradili ovaj stan (smeh). Navikli smo mi da budemo u žiži, nekada je to bolno, nekada iz tog bola i teških momenata shvatimo koliko smo snažni, posebno mi žene, u kriznim situacijama smo plodonosne.

Posebno je naglasila da je nekretninu kupila potpuno sama i da je doživljava kao najveću investiciju za sebe i svoju decu.

- Kupila sam stan sama, apsolutno sama. Zamisli sada da treba da dođe neki momak tu, gde sam ja kupila, u moju posteljinu, krevet, tu da mi provodi vreme?! – rekla je kroz smeh, pa nastavila:

- Šalili smo se... Ovo je nešto što pripada meni i mojoj deci, što će njima biti polazište za dalji život, mesto gde Anđela treba da uči, da ima svoju privatnost, Ognjen takođe. Anđela upisuje fakultet, nadam se da ću imati lepe vesti iduće nedelje.

Autor: D. T.