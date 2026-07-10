Ena Čolić kao morska sirena! Od njenih kupaćih kostima boli glava, vrelim oblinama mami uzdahe pratilaca (FOTO)

Bivša učesnica "Elite" Ena Čolić zna kako da privuče pažnju gde god da se pojavi, a njene najnovije fotografije sa letovanja zapalile su društvene mreže. Atraktivna brineta trenutno odmara na čuvenom grčkom ostrvu Lefkada, odakle gotovo svakodnevno časti pratioce izazovnim kadrovima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ena je pozirala na nestvarnim plažama sa tirkiznim morem, menjala izazovne kupaće kostime i pokazala izvajanu figuru na kojoj bi joj mnoge žene pozavidele. Minijaturni bikiniji jedva su obuzdali njene obline, a komplimenti su se samo nizali ispod objava.

Na jednim fotografijama zavodljivo pozira na stenama tik uz more, na drugima uživa na pesku, dok je poseban utisak ostavio i kupaći kostim ukrašen lančićima, koji je dodatno istakao njenu vitku liniju i ženstvene obline. Nije ni čudo što su mnogi u komentarima poručili da "od ovakvih fotografija zastaje dah".

Ipak, Ena na Lefkadi nije sama. U grčkom raju društvo joj pravi dečko Jovan Pejić Peja, sa kojim je ljubav započela pred kamerama rijalitija "Elita 8". Njihova romansa nastavila se i nakon izlaska iz Bele kuće, a sudeći po objavama sa odmora, emocije između njih i dalje cvetaju.

Par koristi svaki trenutak da pobegne od svakodnevnih obaveza i uživa u letnjim čarima Grčke, dok Ena istovremeno koristi priliku da svojim pratiocima pokaže zbog čega važi za jednu od najatraktivnijih bivših rijaliti učesnica.

Jedno je sigurno - njene fotografije sa Lefkade već su izazvale pravu lavinu reakcija, a komplimenti na račun izgleda ne prestaju da pristižu. Ako nastavi da objavljuje ovako vrele kadrove, nema sumnje da će ovog leta biti jedna od najkomentarisanijih dama na društvenim mrežama.

Autor: D. T.